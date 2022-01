Již několikátý zásah vandalů na veřejné objekty řeší policisté ve Zlínském kraji. Tentokrát se do hledáčku dostala velká dřevěná socha medvědice na hradě Lukov. Výtržník ji pořezal a zapálil. Místní jsou z poničení turistického místa zničeni. Hrad Lukov na sociálních sítích zveřejnil sbírku na opravu oblíbené medvědice. Zájemci mohou přispět osobně na hradě, ale i přes bankovní účet.

Ve Zlínském kraji se začátkem roku odehrálo další šílené řádění vandala. Tentokráte si výtržník vybral hojně navštěvovanou sochu velké dřevěné medvědice na hradě Lukov, kterou zhyzdil zářezy pilou a také ji částečně zapálil. Pohyb pachatele zaznamenaly hradní kamery a záznam byl předán Policii PČR. „Je to nepochopitelné, za 35 let, co působím na hradě, jsem nic takového nezažil,“ vyjádřil se pro iDnes.cz předseda Spolku přátel hradu Lukova Jiří Holík.

Půjde zřejmě jen o přestupek

Podle informací, které uvádí facebooková stránka Hrad Lukov, měl vandal dříve řádit i v Ratiboři, kde pořezal turistické odpočívadlo u tamní cyklostezky. Podle Policie ČR se věc bude prozatím vyšetřovat pouze jako přestupek, protože odhadovaná škoda poškození byla vyčíslena na necelých 10 tisíc korun. „Není ale vyloučeno, že po zjištění bližších okolností událost překvalifikují na trestný čin poškození cizí věci s trestní sazbou až jeden rok odnětí svobody,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Pomoc přichází i ze zahraničí

Správce facebookové stránky Hrad Lukov v minulých dnech zveřejnil prosbu s výzvou, aby lidé přispěli na opravu všemi tak oblíbené medvědice. Bude to prý stát úsilí, ale řádění pachatele by mělo jít opravit. Místní sbírka potěšila a začali se k ní hned přidávat. „Dnes jsme se byli s dcerkou podívat osobně a přispěli jsme na opravu. Je to opravdu dost poničené,“ píše Tomáš Š. u příspěvku, kde je uvedené i číslo účtu. A dle komentářů chtějí pomoci i příznivci medvědice v zahraničí. Místní tak doufají, že se jejich oblíbenou turistickou atrakci podaří brzy opravit a že policii pachatele zadrží a uloží mu náležitý trest.