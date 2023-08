Kamarádky zemřely při cestě na maturitní ples: V posledních chvílích života se držely za ruce

Do bílých rakví rodiny uložily kamarádky Kieu McCannovou (†17) a Dlavu Mohamedovou (†16), které tragicky zemřely, když v pondělí autem jely na svůj maturitní ples. Otec sedmnáctileté dívky byl na místě tragédie a svou dceru a její kamarádku se snažil marně resuscitovat. Dívky se podle něj v posledních chvílích svého života držely za ruce, jako by „věděly, že jdou spolu do nebe“.