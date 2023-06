Influencer (20) v lamborghini zabil chlapce (†5): Manuel jel autem s mámou a sestřičkou

Záchranné složky zasahovaly ve středu 14. června kolem čtvrté hodiny odpolední v římské čtvrti Casal Palocco. Elena Uccellová vyzvedla své dvě děti ze školky. Na cestě ale došlo k tragédii. Elena řídila Smart Farfour, když do jejího vozu narazilo luxusní Lamborghini Urus, které podle svědků náhle vjelo do protisměru.

Auto řídil podle informací italského deníku Today známý youtuber Matteo Di Pietro. Dvacetiletý mladík jel v autě spolu s dalšími čtyřmi youtubery. Ve chvíli, kdy došlo k neštěstí, měli natáčet svou zběsilou jízdu na video. Při neštěstí zemřel Elenin pětiletý syn Manuel. Elena se čtyřletou dcerou skončily v nemocnici.

Natáčeli i po nehodě

Svědci uvedli, že slyšeli ránu a běželi se podívat, co se stalo. „Byl jsem doma, když jsem slyšel děsivou ránu, a tak jsem vyšel ven. Během několika minut tam přišlo mnoho lidí a byl tam chlapec, který poskytoval první pomoc dítěti. Dával mu dýchání z úst do úst,“ uvedl svědek pro deník Il Messaggero s tím, že to byla naprosto „příšerná scéna“. Navíc přihlížející dodali, že youtubeři nadále všechno natáčeli na video. „Po incidentu pokračovali v natáčení,“ uvedl jeden ze svědků. „Natáčeli a dítě bylo mrtvé. Jsme zničeni,“ dodal další.

Výzvy o ceny

Pětice influencerů prý patřila do skupiny zvané The BorderLine. Youtubeři se podle deníku Corriere de la Serra často účastnili různých výzev na sociálních sítích ve snaze vyhrát ceny. Řidič Matteo Di Pietro na sociální síti instagram uvádí, že je spoluzakladatel The BroderLine. Navíc se chlubí, že na YoTtube má 590 tisíc fanoušků.

Pronajatý luxus

Spolucestujícím ve voze smrti byl i influencer Vito Loiacono. Ten jen několik hodin před tragédii na sociální síti TikTok zveřejnil video, v němž zesměšňuje vozy Smart s tím, že ojetý vůz stojí kolem sedmi tisíc korun. „Můj stojí jednu miliardu (eur, pozn. red.). Má stejnou hodnotu jako Amazon,“ říká, zatímco sedí v lamborghini. Půjčení takového auta podle italského deníku Today stojí víc než 35 tisíc Kč za den. Po tragédii Loiacono na instagramu vydal prohlášení. „Neřídil jsem,“ napsal. „Trauma, které prožívám, je nepopsatelné,“ dodal.

Matteo měl pozitivní test na drogy, které zřejmě požil v předchozích dnech. „Odebrání řidičského oprávnění těm, kteří zabíjejí za volantem pod vlivem drog. Žádná tolerance, drogy jsou smrt. Myslím jen na toho pětiletého andílka, který už tady není. Na zraněnou matku a sestřičku,“ uvedl na sociální síti twitter ministr dopravy Matteo Salvini.