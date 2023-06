„Řitiči“ jako postrach silnic: Agrese za volantem zabíjí, expert na dopravu to chce změnit

Lepič, myškař a vybržďovač. Nový projekt se zajímá o „Řitiče“, kteří ohrožují ostatní šoféry. Až ve 40 procentech smrtelných dopravních nehod totiž sehrává svou roli agresivita. Na alarmující číslo a stále větší agresi upozorňuje dopravní expert Roman Budský. Podle psychologa Pavla Řezáče takové chování přímo souvisí s tím, co člověk prožívá i mimo silnice.

Lepič se řítí po silnici jako šílenec a ostatní se snaží donutit ke zrychlení, myškař naopak jiné řidiče nebezpečně předjíždí a háže jim takzvanou „myšku“. A vybržďovač všechny naopak zpomaluje. Všechny tři typy nebezpečných šoférů spojuje agrese. Ta mezi řidiči nebezpečně rychle roste. Karikatury tří typů má celou situace vtipně odlehčit. Dohromady je nazývají jako „Řitiče“.

„Až ve 40 % smrtelných dopravních nehod sehrává svou roli agresivita. 7 z 10 řidičů se navíc nechá snadno vyprovokovat. Až zarážející je, že 88 procent Čechů je přesvědčeno o zvyšující se agresi na silnicích,“ popisuje pro Blesk autor nového projektu Nenechte se rozladit! Roman Budský z Plaformy VIZE 0.

Jeho vize je, aby se lidé nenechali snadno od vyjmenované trojice typů agresivních řidičů vyprovokovat. Mohlo by to totiž skončit tragicky. „Někteří řidiči mají tendenci definovat se za strážce veřejného pořádku a trestat některé poklesky ostatních ve své pravomoci – vybržďováním, blokováním předjížděcího pruhu, trvalým svícením dálkovými světly, používáním výhružných gest. Agresivní řidič svým jednáním nejen zvyšuje riziko vzniku dopravní nehody, ale také negativně působí na psychiku svých obětí,“ dodává.

Agrese jako reakce na frustraci

Šéf divize dopravních technologií a lidského faktoru doktor Pavel Řezáč uvádí, že agrese je přímo spojená s tím, jací řidič jsou, co zažívají nejen na silnici, ale i jinde. „Naše typická reakce na frustraci, či agresi je typicky opět agrese. Na silnicích ale takové možné 'oplácení, či školení' druhých může končit tragicky. To nikdo z nás nechce! Vzpomeňme si na to a zkusme naší naštvanost (frustraci) nepřenášet na silnici,“ popsal psycholog.

V jednom z rozhovorů s doktorem Pavlem Řezáčem Blesk rozebíral, jak se dá takový agresivní pirát silnic vyléčit. Několik nejostřejších případů jsme rozebrali v článku Idioti na silnicích.

Chce to změnu legislativy?

Současná legislativa podle Budského pojem „agresivní řidič“ vůbec nezná. „A to bych chtěl změnit. V případě agrese za volantem je současná legislativní opora velmi obecná a neobsahuje přesné definice agresivního chování za volantem, jeho specifických projevů, ani konkrétní sankce, které za ně hrozí,“ doplňuje Budský.

Platforma VIZE 0 proto v rámci nové kampaně Nenechte se rozladit, chce s využitím vlastních zkušeností ze států Evropské unie o legislativní změnu usilovat.