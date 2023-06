Marii (†51) našli ubodanou v lese: Brutální vrah unikne trestu?!

Do promlčení vraždy Marie Nesetové (†51) zbývají tři roky. Vrah ji před 17 lety brutálně ubodal na Bruntálsku, tělo pak odtáhl do lesa, kde ho ukryl. Oběť svého vraha pravděpodobně neznala, dost možná se potkali náhodou. Kriminalisté teď zkouší zřejmě poslední možnost, jak se k vrahovi dostat.

Marie Nesetová pracovala jako inspektorka životního prostředí. Poslední červnový den roku 2006 vyrazila brzy ráno na Jesenicko, kde měla zkontrolovat jakost vody. Na místo ale nedorazila, domů se nevrátila a její telefon se odmlčel.

Po třech dnech se v lese mezi obcemi Karlova Studánka a Vidly na Bruntálsku našlo její tělo. Bylo ledabyle schované nedaleko odpočívadla známého pod názvem Kóta. Marie měla na těle mnoho bodných ran. Opodál stálo její auto, ve kterém byly šperky nebo notebook. Loupežný motiv tak kriminalisté vyloučili, vražda nebyla motivovaná ani sexuálně.

„Byla to neuvěřitelně silná osobnost, pracovitá, upřímná,“ vzpomíná dcera Zdeňka na maminku. „Dnes je případ odložen. Doufala jsem, že vrah trestu neujde, ale za šest let uplyne promlčecí lhůta. Přijde mi to absurdní, 20 let na promlčení vraždy je málo. Ta ztráta a bolest nebude nikdy menší,“ vyprávěla v roce 2020 spolku Nepromlčíme dcera zavražděné ženy.

Poslední šance?

Do promlčení brutální vraždy aktuálně zbývají tři roky. A vrah je v nedohlednu. Kriminalistům a technikům se na místě podařilo zajistit mužské DNA, které měla Marie Nesetová za nehty. Zřejmě se bránila a vraha poškrábala.

Vrah a oběť se zřejmě neznali, což je pro kriminalisty ta nejhorší varianta. Předpokládali, že Marie odešla do lesa vykonat potřebu a vrah ji zahlédl, mohlo jít například o stopaře.

V rámci policejního kalendáře zřejmě zkoušejí kriminalisté poslední šanci, jak objasnit řadu nevyřešených případů, takzvaných pomníčků. Kalendář visí ve všech věznicích v republice, detektivové počítají, že mezi obviněnými bude někdo, kdo k případu bude mít informace.