Manžele Tess (31) a Vojtěcha (†38) Peter z Lichnova na Bruntálsku donutil covid hledat si novou obživu a hned napoprvé se trefili do černého. Vymysleli si zmrzlinový stánek. I když stojí „na konci světa“, zakrátko svým zmrzlinovým uměním nadchli davy. Pak ale přišla tvrdá rána. Vojtěch loni v říjnu nečekaně umřel na srdeční příhodu!

„Večer šel s kamarády na koncert, ráno si stěžoval na bolest na hrudi. Odvezla jsem ho do nemocnice, odkud se už nevrátil,“ vzpomíná Tess, které manžel zemřel jen půl roku po svatbě.

Na vše tak zůstala sama. Nevzdala to a zmrzlinový krámek i dvě dodávky v Lichnově u Krnova šlapou dál.

Mysleli, že nebude zájem

V začátcích ještě jako šťastní novomanželé si oba říkali, že v jejich vesnici nebude o zmrzlinu takový zájem a že za zákazníky budou muset vyrazit do většího města. Než si však domluvili první místa, zkusili to nejdřív před svým domkem, který si nedávno postavili, a nestačili se divit.

Brzy se kolem táhly dlouhé fronty. Lidé neváhali vyrazit autem desítky kilometrů, aby si na jejich ledové lahůdce pochutnali.

Zmrzlina jako výtvarné dílo

To proto, že pár povýšil zmrzlinu na umělecké dílo. Teprve časem se díky ohlasu vydal se svým uměním i do měst. „Byla jsem profesí výtvarnice a tak svoje zkušenosti promítám do zmrzliny. Ale ona nesmí jen vypadat, musí i chutnat. I v tom jsem se chtěla odlišit. Hledám různé recepty ze světa i starých knih a chystám od mrkvové po třeba fialkovou zmrzlinu,“ dodala paní Tess. Nevšedních příchutí nabízí spoustu stejně jako speciální kornoutky či různé druhy posypů a polev.

„Říkám si, že vše se děje z nějakého důvodu a mě osud nasměroval ke zmrzlině,“ poznamenala ještě žena, kterou teď čeká ta nejnáročnější část roku a přestože jsou ještě chladné dny, každou chvíli u stánku zastavuje nějaké auto, jestli náhodou už není otevřený.

Pomáhají přátelé

V manželovi měla zmrzlinářka velkou oporu hlavně při technických věcech. Byl automechanik a navíc zručný kutil. „Dost mě toho naučil, ale jsou práce, s kterými si sama neporadím. Naštěstí mám spoustu dobrých přátel, kteří jsou mi oporou,“ řekla paní Tess.

Zmrzlinový stánek v Lichnově stojí hned na kraji obce. Otevírací doba se může lišit podle počasí, ale běžně bývá od pondělí do pátku od 13 do 18 hodin a víkendy od 10 do 18 hodin. Zmrzlinové dodávky jezdí po různých akcích, o nichž zmrzlinářka informuje na sociálních sítích a svém webu.

VIDEO: Jak poznat, že je zmrzlina z kvalitních surovin.

délka: 02:31.92 Video Video se připravuje ... Jak poznat, že je zmrzlina z kvalitních surovin a ne plná chemie Adam Balažovič