Jiří Kajínek (62) lítá v průšvihu: Poslal dva lidi do nemocnice! Zdemoloval mercedes i škodovku

Jiří Kajínek (62) boural! U Velké Bíteše vjel v zatáčce do protisměru a srazil se se škodovkou. Jejího řidiče i spolujezdkyni musela odvézt záchranka do nemocnice. A tak musel policii vysvětlovat, proč svůj nadupaný Mercedes S class neukočíroval.

Auťák za 2,8 milionu s Kajínkem za volantem jel v sobotu v půl druhé odpoledne z Osové Bítýšky na Žďársku směrem do Velké Bíteše. „V zatáčce přejel mercedes do protisměru a došlo ke střetu se Škodou Roomster s přívěsem. Ten byl nárazem odmrštěn mimo silnici, mercedes narazil ještě do směrového sloupku a zůstal stát v silničním příkopu,“ popsala událost policistka Michaela Lébrová.

Ošetřili manžele

Škodovku v té chvíli řídil Jiří (52), na místě spolujezdce seděla jeho manželka Jitka (48). Po nárazu vystřelil v jejich voze airbag. Jelikož jeden z nich zůstal ve voze zaklíněný, museli mu pomoci hasiči. „Použili jsme hydraulické zařízení,“ řekla mluvčí hasičů Petra Musilová. Oba zraněné si vzali do péče záchranáři. „Utrpěli lehká zranění, a to zhmoždění hrudníku. Převezli jsme je do nemocnice v Mostišti,“ řekl mluvčí záchranky Petr Janáček.

Video Kajínek nehoda - Blesk TV Video se připravuje ...

Víte, že...

Uplynulá sobota a neděle byly nejtragičtějším víkendem letošního roku, na českých silnicích zemřelo 10 lidí.

Rozmrzelý viník

Jindy dobře naložený Kajínek byl z bouračky hodně rozmrzelý. „Pane redaktore, já už jsem to říkal tolikrát... Prostě to byla havárka a auto je v servisu. Je mi to nepříjemný. Ale jsem celej. Nic mi není,“ řekl stručně. Dotaz Blesku, kdo za nehodu může, nechal bez odpovědi. Nezmínil ani to, že při incidentu byli i zranění. Podle svědků na místě strávil mnoho hodin. Bouračka se stala po půl druhé a jeho vůz nakládala odtahovka až po osmé hodině večer.

Pouze 300 tisíc?

Podle policie nebyli řidiči pod vlivem a příčina nehody se zjišťuje. Odhad hovoří o tom, že škoda na obou vozidlech byla 300 tisíc, zřejmě to ale nakonec bude víc. „Jen oprava mercedesu se vyšplhá na více než půl milionu. Vystřelený airbag značí, že to musela být ohromná rána. Bude tam více škody, než jen to kolo,“ řekl Blesku zkušený automechanik Tomáš Hofman.

Kamarád zraněných: Jel jako dobytek

Přestože příčinu policie ještě vyšetřuje, podle kamaráda zraněných manželů, se kterým Blesk mluvil, je vina jednoznačně na straně Kajínka. „Jel jako dobytek,“ řekl muž, podle kterého budou manželé v pořádku. „Byli z toho hlavně v šoku,“ dodal.

Advokát Jan Černý: Zpět do vězení nepůjde

Na základě milosti exprezidenta Miloše Zemana (78) byl Kajínek 23. května 2017 propuštěn na svobodu. Zeman mu však na cestu přibalil 7letou podmínku, při jejímž porušení by se do věznice vrátil, tentokrát na doživotí. „Tuto nehodu vidím na přestupek, ale i kdyby to měl být trestný čin, tak je to pořád skutek z nedbalosti, a tím on tu podmínku neporuší,“ vysvětlil renomovaný advokát Jan Černý. Případ by musel řešit soud. „Ten by to vyhodnotil, informaci předal Hradu se svým závěrem, kde by věc posuzoval nový prezident Petr Pavel,“ dodal Černý.

Pár hodin po pokeru

Přestože se zdá, že Kajínek jel směrem z Velké Bíteše, bylo tomu naopak. Auto se totiž úplně otočilo. Kam měl ten den namířeno, neprozradil. Vypadá to ale podle sociálních sítí, že ještě deset hodin před nehodou mastil karty v brněnském kasinu. V pokerovém turnaji vyhrál 16 200 Kč. Vydělané peníze mu na opravu auta ale rozhodně nepostačí...

Havaroval před 5,5 lety

Kajínek havaroval po pěti a půl letech. U Plzně, 4. října 2017, při výjezdu z dálnice D5 nedal přednost fabii. Zatímco on vyvázl bez zranění, řidič škodovky byl zraněn lehce. Kajínek dostal pokutu a připsali mu 4 body.