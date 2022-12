Co dělají čeští vrazi a kriminálníci po propuštění z basy? Z Kajínka je Youtuber, ze Žirovnického TikToker a Mikuš pracuje v nemocnici!

Ivan Jonák byl po propuštění vysmátý. | Karel Kopáč

V devadesátých letech zřejmě nebylo člověka, který by neznal jméno Ivana Jonáka. Ten patřil k jedněm z nejkontroverznějších podnikatelů tehdejší doby a jako majitel Discolandu Sylvie vedl okázalý život, kterým se dost často pohyboval na hraně zákona.

Počátkem 90. let působil Ivan Jonák jako vekslák, vyhazovač nebo taxikář. Dokázal se ale vypracovat až na jednoho z nejvlivnějších podnikatelů. Podnik, který pojmenoval po své dceři, se v devadesátých letech těšil extrémnímu zájmu známých tváří ze šoubyznysu ale i z politiky.

Jonák se obklopoval drahými vozy, šperky ale i spoustou lehkých žen. Možná i z toho důvodu mu to začalo skřípat s manželkou Ludvikou, která byla spolumajitelkou Discolandu. Ta se za Jonákovými zády dohodla s Němcem Hugerem, že Sylvii prodá.

To se ale Jonákovi nelíbilo, protože se bál, že by mohl o klub přijít. Objednal si tak nájemného vraha, který jeho ženu v roce 1994 zastřelil přímo na tržišti se zeleninou, kde pracovala. Jonák u soudu tvrdil, že je nevinný. Ten ho ale v roce 2002 byl po několikaletém řízení odsoudil na 18 let. Odvolací soud v roce 2002 snížil trest na 12 let.

Ivan Jonák opustil v roce 2014. „Já jsem to neudělal, vy všichni víte, že jsem nevinný. Ženu zabil stejný vrah, který se snažil i zabít mě. Rozdíl je v tom, že jsem to přežil,“ sdělil krátce po svém propuštění z kriminálu.

Na svobodě si tehdy zvykl rychle. Nastěhoval se do bytu po své matce v Kobylisích a okamžitě ho vymaloval na růžovo, jako Discoland. Na zdi si pověsil obrazy, včetně obrazu své milenky „Plamínka“. Kvapně se sžil i se sociálními sítěmi, kam často psal své postřehy ze života a svého soukromí.

Velkému králi českého podsvětí začaly ale docházet peníze a nakonec skončil na mizině a sám. Zemřel v roce 2016 ve věku 59 let.