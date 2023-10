Český útěk z vězení: Před 23 lety Kajínek uprchl z Mírova, ukrývala ho manželka orlického vraha

Věznice Mírov. | vscr.cz

A pak nastala nejslavnější kapitola vrahova příběhu. Na Mírov Kajínka převezli roku 1998. Už cestou do jedné z nejstřeženějších věznic promýšlel, jak se odtamtud dostane. „Myslel jsem si, že přijedu na Mírov, domluvím se s ostatními doživotními vězni, zorganizuji to a všichni najednou utečeme. Takhle jednoduché mi to přišlo. Podle plánu oni měli pobíhat v lesích kolem věznice a já budu v klidu ,doma',“ prozradil Blesku.

Jenže když se dostal do věznice, zjistil, že najít za mřížemi někoho spolehlivého, nebude vůbec snadné. „Když jsem to připravil, oni mě hned udali. Tak jsem to připravil znovu a oni mě znovu udali. Já prostě nechápu, na co tam ti lidé čekají. Ano, oni vraždili, vědí, za co tam jsou, a třeba s tím jsou smíření. Já bych se s tím ale smířit nemohl,“ uváděl.

Kajínek nechtěl prchat sám. Společně s ním měl zamířit za svobodou ještě jeden doživotně odsouzený vězeň, Martin Vlasák, který si odpykával doživotí za vraždu taxikáře a čerpadláře. Vlasák ale těsně přes útěkem změnil názor. „Tvrdil mi, jak je nevinný a chce utéct, ale těsně před akcí couvl,“ popsal.

Jelikož správa věznice věděla, koho jim poslali, nehodlala nic riskovat. Umístila doživotně odsouzeného vězně do nově vybudovaného oddělení 17 metrů nad hradbami a věřila, že to bude stačit. „A tady odsud už neutečete,“ řekl nepokojnému trestanci dozorce, když ho uváděl na jeho nového působiště. To se ale šeredně mýlil!