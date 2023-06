Osobák s přívěsem na Sokolovsku smetl tři motorky: Zemřel praktický lékař a otec tří dětí Tomáš (†48)

V nepravou chvíli na špatném místě. Tak by se dalo hovořit o nehodě, ke které se nachomýtl karlovarský praktický lékař Tomáš G. (†48) a jeho tři kamarádi v úterý odpoledne u Královského Poříčí na Sokolovsku. Vážnou havárii otec tří dětí nepřežil.

Tragickou nehodu podle policie zavinil řidič (54) osobáku, který na přívěsu vezl dvě lžíce od bagru. „V pravotočivé zatáčce zřejmě nepřizpůsobil rychlost, čímž došlo k rozkmitání přívěsu,“ popsal začátek nehody policejní mluvčí Jan Bílek.

Auto poté dostalo smyk, přejelo do protisměru, kde narazilo do prvního motocyklisty. Pumelenice ale pokračovala. Lékař se svým strojem se srážce s vozem, který létal ze strany na stranu, rovněž nevyhnul. Z přívěsu navíc vypadly lžíce od bagru, do kterých narazil třetí motorkář se svou spolujezdkyní.

„Na místě zasahovali hasiči ze tří jednotek, pomáhali s ošetřením a transportem zraněných, zajišťovali přistání záchranářských vrtulníků a postarali se o úklid vozovky,“ informovali na sociální síti hasiči.

Praktik Tomáš G. nehodu nepřežil. Další skončili se středně těžkými nebo těžkými zraněními v nemocnici. Ztrátu důležitého lékaře pocítila druhý den po tragédii i veřejnost. Vedl obvod s 2500 pacienty.

Nad jeho zbytečným skonem však truchlí i známí a kamarádi. „Je to obrovská tragédie. Všichni jsme v slzách. Má tři děti a vždycky byl tak opatrný. Zbytečně neriskoval, a teď se stane toto,“ zalykala se v slzách známá rodiny, která chtěla zůstat v anonymitě.

Další se k tragické smrti vyjádřili na sociální síti. „Tomáš byl můj osobní lékař a kamarád. Proč ty? Upřímnou soustrast rodině,“ napsal Lukáš.