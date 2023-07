Žena z Mohelnice čekala, až přítel usne, a pobodala ho nožem: Skončila ve vazbě

Olomoučtí kriminalisté rozplétají pokus o vraždu, ke kterému došlo v Mohelnici. Přítelkyně se tady po hádce a dlouhodobých sporech rozhodla bodnout přítele nožem do hrudi. Ten jako zázrakem přežil, a dokonce si sám zavolal pomoc. Ženu policisté obvinili z pokusu o vraždu, skončila ve vazbě.

K hrozivému útoku došlo o sobotní noci v Mohelnici na Šumpersku. Partneři společně večer popíjeli alkohol a při tom se stihli ještě pohádat. Muž (26) pak odešel do ložnice se slovy, že jde spát. To byla ale chvíle, na kterou přítelkyně (25) čekala, a po chvíli si z kuchyně vzala nůž a přítele se vydala bodnout.

„Přistoupila k posteli, kde ležel její přítel, a napadla jej ranou směřovanou do oblasti hrudníku. Poškozený se po započetí útoku začal aktivně bránit, nato se mu podařilo z bytu utéct a přivolat si lékařskou pomoc,“ popsal mluvčí policie Libor Hejtman.

Záchranáři muže ošetřili a s bodnořezným a řezným poraněním jej převezli do nemocnice. Když na místo dorazili kriminalisté, žena jim řekla, že se přítel pobodal sám. Zraněný muž před odjezdem do nemocnice stihl říct, že to bylo opačně.

„Z dosavadních poznatků vyplývá, že se mladá žena rozhodla úmyslně zavraždit přítele. Motivem činu byly zřejmě dlouhodobé spory mezi partnery. Žena nebyla v minulosti trestně stíhaná,“ dodal Hejtman. Kriminalisté pak podali návrh na vzetí ženy do vazby, kterému vyhověl. Za pokus o vraždu hrozí až dvacet let vězení.