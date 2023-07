Šťastná Tereza H. po návratu z Pákistánu: Na dovolené se zasnoubila s přítelem Mariánem!

Sedmadvacetiletá Tereza H. strávila téměř čtyři roky ve vězení v pákistánském Láhauru za údajné pašování drog. Po návratu do Česka začala pracovat v gastronomii a zamilovala se do fotbalisty Mariána. Podle všeho jsou spolu opravdu šťastní. Z dovolené si totiž Tereza přivezla i zásnubní prstýnek.

Mladá Češka strávila v drsném vězení Kot Lakhpat téměř čtyři roky, než odvolací soud konečně v listopadu roku 2021 vyslyšel argumenty jejího právníka a zprostil ji všech obvinění.

Po tahanicích s pákistánskými celníky, kteří ji nechtěli vrátit její věci, se konečně minulý rok vrátila do rodné země. Na nějakou dobu se skryla před světem, ale pak se rozhodla, že naopak popíše i ty nejmenší detaily svého zatčení i pobytu ve vězení.

Do roka a do dne?

Kromě toho si také našla práci, v níž je velice spokojená, a hlavně se zamilovala. Jejím partnerem je Marián K. (29), který v březnu roku 2012 debutoval v první české fotbalové lize za uherskohradišťský klub Slovácko. V současné době hraje za divizní SFK ELKO Holešov.

Zamilovaná dvojice spolu počátkem července vyrazila na dovolenou do Turecka. Odtud se pohledná blondýnka vrátila s prstýnkem na ruce. „Chci se pochlubit, proběhly zásnuby. Jsem opravdu šťastná,“ přiznala Tereza. Dodala, že po návratu z dovolené si musela jít nechat prstýnek vyměnit, protože jí nebyl, už jí ale sedí dobře a má prý má tendenci na něj neustále koukat. „Jen chci říct, že to není tak, že bychom se museli brát, protože jsem těhotná, ani neplánujeme se vzít přesně do roka a do dne, vezmeme se prostě, až se nám bude chtít,“ doplnila. Na závěr dodala, že s Mariánem jsou spřízněné duše, a mají dokonce společná tetování.