Motorkáři se ve Skutči loučí s Anetou (†18): Dorazilo přes 1300 motorkářů!

Rodiče, známí ale také stovky motorkářů z celé České republiky se v pátek loučí ve Skutči s osmnáctiletou Anetou P., která zemřela poslední květnový den při cestě ze školy domů.

Z Chrudimi vyrazilo několik stovek motorkářů na spanilou jízdu do Skutče. Po estě se zastavili i na místě nehody. Samotný pohřeb se konal ve skutečské smuteční síni od 11 hodin dopoledne.

Podle prezidenta motorkářského klubu Chrudim Michala Horkela dorazilo zhruba 1200 motorkářů. Celá kolona měřila neuvěřitelných pět kilometrů. Podle ČTK mohlo motorkářů a jejich spolujezdců být asi 1500.

Ke smuteční síni se sjela stovka motorkářů. Před vstupem vytvořili špalír, kde po jeho stranách stojí na každé straně stojí 18 motorek. „Co se týče symboliky toho, proč ty motorky jsou tady tak jak jsou. Je zde osmnáct a osmnáct černých motorek, které symbolizují věk Anetky. Nahoře stojí motorka stříbrná, která symbolizuje Anetku samotnou,“ dodal pro Blesk Horkel.

Chtěla se stát architektkou

Blesk získal i celou smuteční řeč, kterou odříkal bývalý starosta Skutče Pavel Bezděk. „Jsme bezradní a bezmocní a plně si uvědomujeme, jak nedostatečná jsou všechna slova, aby vystihla to, co máme v našich myslích a srdcích,“ popisoval v plné smuteční síni Bezděk. Anetku popsal jako sportovkyni se spoustou zálib a milovnici koček.

„Po základní škole se splnil její sen, když se dostala na Bezpečnostně právní akademii v Brně, kde studovala 1 rok,“ dodával Bezděk. Dívka se však po roce rozhodla změnit školu a přešla na střední průmyslovku v Pardubicích. Po vysoké škole se chtěla stát architektkou. „V poslední době pracovala na projektu 'Nejvyšší mrakodrap Evropy'. Její model, který vytvořila se svojí spolužačkou, byl vybrán a postoupil do národního finálového kola mezinárodní soutěže v Ostravě. Z tohoto úspěchu měla nesmírnou radost,“ popsal úspěch nadané Anety.

Sviť nám dál, sluníčko naše

Na závěr Bezděk tlumočil poslední vzkaz zarmoucené rodiny. „Budeš nám, Anetko, všem moc chybět, ale v našich srdcích budeš žít navždy. Moc tě milujeme. Než se spolu v nebi opět setkáme, budeme se snažit žít tak, abychom ti dělali radost. Děkujeme, Anetko za krásné vzpomínky. Sviť nám dál, sluníčko naše.“ Na závěr smuteční řeči začala hrát píseň Zejtra mám od Ready Kirken.

Túrování motorek

Na závěr zaznělo ještě několik písní, jako třeba Story of my life od One Direction nebo obchodník s deštěm od Kryštofa. Motorkáři poté ke konci začali túrovat své motory, přesně tak, jak si to přál tatínek Anety, který chtěl, aby na své poslední cestě slyšela zvuk motorů.

Nápor jezdců

Skuteč i okolní obce počítají s enormním náporem, na akci proto dohlížela státní i obecní policie. „Odstavná místa pro motorky budou kolem hřbitova, pokud je budou dávat jinam, městská policie dávat pokuty nebude, jde nám o to, aby pieta měla hladký průběh, aby bezpečně přijeli a odjeli," řekl už v úterý ČTK starosta Jaroslav Hetfleiš (Patrioti).

Co se stalo?

Aneta (†18) zemřela minulý pátek při dopravní nehodě nedaleko obce Chrast na Chrudimsku cestou ze školy domů. Podle policie měla zezadu narazit do SUV. Dívka nestihla zastavit a přeletěla do protisměru, kde se střetla s dodávkou. Nepomohla ani okamžitá resuscitace.

Osmnáctiletá Aneta měla podle ČTK menší motocykl, na kterém za dva roky najezdila 8000 kilometrů, pak dostala silnější Yamahu. Její otec, který je motorkář, s ní chtěl nejdřív jízdu trénovat. ČTK uvedla, že ve středu středoškolačka bez jeho vědomí odjela z jedné obce u Skutče do školy do Pardubic.

Mladá studentka chtěla být motorkářkou, stejně jako její tatínek. Ten pro ní vystrojil pohřeb a brzy po nehodě zveřejnil výzvu, zda by se na pohřeb nesjeli i další milovníci jednostopých strojů.