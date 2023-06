Šílenec v Nottinghamu měl zavraždit tři lidi: Hrdina útočníka praštil a ochránil před ním 50 lidí

Britským městem Nottingham otřásly šílené události, ke kterým došlo v úterý 13. června. Šílenec (31) tam měl zavraždit tři lidi a další tři se pokusil přejet dodávkou. Mimo to se také pokusil vloupat do sociální ubytovny pro seniory. Dovnitř se chtěl dostat otevřeným oknem. Trevor Proverb (59) ale pohotově zasáhl, praštil útočníka a zavřel okno. Zachránil tak životy padesáti lidí, kteří tam byli zrovna ubytováni.

Útočník měl nejprve kolem 04:00 místního času na ulici Ilkeston Road zavraždit dva mladé studenty. Barnabyho Webbera a jeho kamarádku Grace Kumarovou, kteří oba studovali na místní univerzitě. Agresor je podle svědků ubodal.

O čtyři minuty později se podle ITV News tentýž člověk pokusil dostat do sociální ubytovny Seely Hirst House skrz otevřené okno. Díky hrdinnému muži bez domova se mu to ale nepodařilo. Trevor Proverb totiž duchapřítomně šílence praštil a přibouch mu okno. Bývalý řidič vyskozdvižného vozíku popsal pro Daily Mirror, že dal vetřelci pěstí do obličeje, ten se zapotácel a díky tomu stačil Trevor okno zavřít.

„Kdybych spal, mohlo zemřít více lidí. Surfoval jsem na internetu, když jsem zahlédl něco divného. Jak se chytil parapetu, viděl jsem jeho tvář, myslel jsem, že je to zloděj,“ řekl hrdina s tím, že mu nejprve řekl ať odejde, když se tak nestalo, praštil ho. „Pak se vrátil a hodil něco do okna, to se ale nerozbilo a tak odešel,“ doplnil Trevor.

Tím bohužel hrozné řádění neskončilo, o několik ulic dál napadl školníka Iana Coatese, také ho ubodal a ukradl mu jeho dodávku. S tou nakonec najel o několik ulic dál do lidí. Tři skončili v nemocnici.

Šíleného muže, který má zřejmě všech na svědomí, policie dopadla až po hodině a půl od prvních vražd. Kriminalisté použili taser, vytáhli ho z ukradené dodávky a zatkli. Proč útočník vraždil zatím není jasné.