Při nehodě zemřeli čtyři malí fotbalisté (†11, †11, †10 a †6): Řidiči Matúšovi (42) hrozí až 10 let!

Měli si užít pánskou jízdu na rodinné dovolené, o které chtěli po příjezdu domů dlouho vyprávět. Namísto sdílení zážitků čekalo rodiny vystrojení pohřbů. Na místě zemřeli čtyři nadějní fotbalisté (†11, †11, †10 a †6) a Marián (†43), otec jednoho z dětí. Policisté případ vyšetřovali několik let. Nakonec vyšetřovatelé obvinili Matúše (42), jenž auto řídil. Hrozí mu až 10 let vězení.

Neskutečnou tragédií skončil 19. srpna 2020 výlet tatínků a jejich synů. Nedaleko Liptovského Trnovce dostala dodávka, ve které všichni jeli, smyk na mokré vozovce a narazila do protijedoucího vozu. Při nehodě vyhasly životy čtyř malých nadějných fotbalistů - Olivera (†11), Tadeáše (†11), Tobiáše (†10) a Dávida (†6). Na místě zemřel i jeden z otců Marián (†43).

Čekání na znalecké posudky

Srážku tehdy přežil Mariánův syn, dvouletý Majko, jenž seděl v autosedačce. Tři zdrcení otcové také vyvázli bez závažnějších zranění, podobně jako němečtí pasažéři z druhého vozu.

Policie případ vyšetřovala déle než dva roky. Musela čekat na znalecké posudky a pomoc německých policistů, kteří zajišťovali svědecké výpovědi členů protijedoucího vozu, s nímž se otcové s dětmi osudného dne srazili.

Pozůstalí vztek necítí

Podle nejnovějších informací slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ čeká obžalovaného šoféra soud. Kdy padne verdikt, není zatím jasné. V případě prokázání viny hrozí řidiči až 10 let za mřížemi.

Pozůstalí prý vztek nebo hněv vůči Matúšovi necítí. „Mohlo se to stát komukoli, kdo by seděl za volantem. Výčitky svědomí jsou zbytečné, ničemu by nepomohly. Sám řidič přišel o svého malého milovaného syna, své jediné dítě. Ztratil také svého přítele. Všichni si ponesou smutek do konce života,“ sdělil před časem jeden z nejbližších přátel pozůstalých.