Vladimira v Egyptě roztrhal žralok: Zdrcený táta převzal jeho ostatky!

Nevládní Asociace pro ochranu životního prostředí Hurghada (HEPCA) uvedla, že samice pravděpodobně útočila proto, že byla březí. Zvíře bylo navíc poraněné a hladové. Turisté z blízkého mola krmili ryby a právě spojení těchto událostí zřejmě vedlo k tragédii.

Žralok byl v pátek 9. června odchycen a usmrcen, proti čemuž výrazně vystoupili ochránci zvířat. Úřady ho plánují mumifikovat a vystavit v muzeu. Podle britského listu Daily Mail si otec oběti Jurij převzal synovy ostatky, které budou zpopelněny a následně převezeny do Ruska.

Rodič se s egyptskými představiteli setkal přímo v Hurghadě. Uvedl, že to co se stalo jeho synovi je hrozné, ale že z toho neviní egyptské úřady. „Mohlo se to stát kdekoli. Byl to jeho osud,“ řekl otec.

Táta navíc viděl strašlivou smrt Vladimira přímo ze břehu. „Tati, zachraň mě,“ křičel mladík, když umíral. Matka oběti, která žije v obci Balašicha nedaleko Moskvy, skončila v nemocnici.