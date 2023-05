Šílenec na Liberecku střílel po kočkách: Moureček útok nepřežil.

Ozbrojený psychopat si za cíl svého řádění vybral nevinné kočky Evy Chaloupkové. Vše začalo minulou středu, kdy byl třemi ranami postřelen tříletý kocour Šmudlíček. Majitelka se nejprve domnívala, že si její mazlíček zlomil nohu, u veterinářky se ale ukázala děsivá pravda. Na rentgenu vyšlo najevo, že zvíře má v zadní noze tři vstřely.

„Naštěstí je mimo ohrožení života a příští týden půjde na operaci. V neděli se situace opakovala a pár metrů od našeho domu byl ranou přímo do srdce zastřelen další kocourek,“ říká paní Chaloupková. Šestiletý kocour Moureček útok nepřežil.

Situace je o to závažnější, jelikož střelba se odehrává v těsném sousedství školky a ulice je frekventovaná. „Celou věc řešíme jako týrání zvířat. Jaká byla použita zbraň a střelivo je doposud v šetření. Nicméně pachateli může v případě prokázání viny hrozit až šest let odnětí svobody,“ sdělila mluvčí policie Ivana Baláková. Mluvčí také vyzvala každého, kdo by měl o střelci informace, aby se ozval na linku 158.