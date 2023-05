Tragická smrt chlapečka (†4) v Mostě: Smutný boj o život dítěte a dramatické zadržení pachatele!

Teprve čtyřletý klučina se stal o víkendu obětí konfliktu dvou mužů v Mostě. K hádce mezi chlapcovým otcem Franceskem M. a kamarádem matky Michalem P. došlo v sobotu nedaleko základní školy. Druhý zmíněný použil proti Francescovi zbraň, do krku ale trefil dítě, které měl muž v rukou. Svědek popsal smutnou snahu o záchranu klučíkova života. Promluvil také zasahující policista.

Matka Monika H. s otcem chlapce nežije. Blesku popsala, že se k ní i hochovi prý choval špatně. Syn k němu ale občas chodil na návštěvu a když ho v sobotu Francesco vracel, byl to podle matky právě chlapcův otec, kdo konflikt vyvolal. „Začal dělat problémy, hodil tam se mnou o zeď. Potom vytrhl dřevěnou podpěru na stromky a šel s ní na mého kamaráda. Při tom si vzal malého na ruku,“ líčila tragédii matka. Michal P. se prý bránil a při tom omylem bodl do krku chlapce.

Pro CNN Prima News promluvil svědek, který dával klučíkovi první pomoc. „Zavolal jsem záchrannou službu, položil jsem ho na zem, zaklonil jsem mu hlavičku. Dítě mělo bodnou ránu na krku, tekla mu krev jak z té rány, tak z nosu a pusy,“ popsal Roman televizi strašné momenty.

Útočník z místa činu utekl, zadržel ho člen zásahové jednotky ve svém volnu. Policista si všiml záchranářského vrtulníku a kolegové mu řekli, co se stalo a popsali pachatele. Protože v Mostě dříve sloužil, měl během chvíle jasno o koho jde a věděl také, kam se vydat. „Z vlastní iniciativy jsem jim šel pomoct. On vyšel přímo proti mně, použil jsem donucovací prostředky, tedy hrozbu namířenou střelnou zbraní. Spolupracoval, lehl si na záda a v momentě, kdy ležel, už jsem volal kolegům,“ řekl pro TV Nova zasahující policista.

Útočník měl být v době incidentu pod vlivem drog, policie ho obvinila z pokusu o vraždu, usmrcení z nedbalosti a nebezpečného vyhrožování. V úterý by měl soud rozhodnout o tom, zda bude Michal P. umístěn do vazby. V případě prokázání viny muži hrozí až 18 let vězení. Druhého muže policisté propustili a zatím nebyl z ničeho obviněn, ale jeho jednáním se i nadále zabývají.