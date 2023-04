Jan málem ubil kamaráda k smrti: Stanislav zažil 24 hodin brutálního násilí! Nyní bojuje o život

Zadržení pachatele a nalezení jeho oběti předcházela mohutná pátrací akce. Tu odstartovalo minulý týden oznámení podnikatelových přátel, že Stanislav V. beze stopy zmizel. „Do pátrací akce v okolí města Hejnice jsme zapojili nejen hlídky pořádkové policie, ale také psovody a kriminalisty,“ popsali policisté.

Mezitím se jim podařilo zjistit, že by zmizelý Stanislav mohl být v domě s další osobou. Měli mezi sebou spory, podezřelý má navíc legálně drženou zbraň. Do akce tak šla zásahová jednotka, která uneseného vypátrala.

Polomrtvého podnikatele našli policisté v domě Jana H., který v centru Hejnic provozoval noční bar a diskotéku. Stanislav V. byl jeho pravou rukou. Jan H. byl obviněn z pokusu o vraždu. Soud ho poslal do vazby. „Povídá se, že je vypátrali podle záznamů z bezpečnostních kamer. Na záběrech bylo prý vidět, jak jeden druhého vede s pytlem na hlavě,“ řekli Blesku místní lidé.

Podnikatele zřejmě vypátrali za pět minut dvanáct. V nemocnici aktuálně bojuje o život. Podle informací Blesku je v bezvědomí. V rodinném domě měl být 24 hodin připoutaný k topení a mlácen. Na rukou měl mít silné podlitiny.

„Je mi to nesmírně líto a všechny nás to pořádně zasáhlo. Pořádně ani nerozumím, proč k tomu došlo, víc se k tomu ale nechci vyjadřovat,“ řekl příbuzný zmrzačeného Stanislava V. Dle vyjádření místních ale Stanislav V. nebyl podnikatel. Pouze pomáhal pachateli Janu H. (46) na místní diskotéce v centru Hejnic. Podle všeho diskotéka neměla příliš dobrou pověst: „Frčí tam drogy a to ve velkém,“ nechala se slyšet celá řada místních.

O tom, že s drogami na této diskotéce byl problém, ví i vedení Hejnic: „Ano. Vím o tom. Stěžovalo si již několik místních a věc byla předána dál,“ řekl exkluzivně starosta Jaroslav Demčák. Podobnou informaci podala i dcera majitelky objektu diskotéky, ke které se stejná informace donesla také a zároveň potvrdila, že pachatel a provozovatel diskotéky Jan H. několik měsíců neplatil nájem.

Navíc před incidentem měl dopravní nehodu, po které byl měsíc zdravotně indisponován a právě Stanislav V. měl mít do objektu volný přístup. „Něco se tam během měsíce muselo stát, protože když se Jan H. vrátil zpátky, tak všude říkal, že si to Standa odskáče a na několik dní zmizí. Co se v tom baru skutečně stalo, vědí jen oni dva,“ prozradila osoba, která zná oběť i pachatele. Druhá verze se opírá o skutečnost, že poškozený Stanislav H. chtěl diskotéku převzít, což Jan H. nemohl přenést přes srdce.