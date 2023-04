Odborníci na telefonu Blesku už ve středu! Volejte expertům z ČSSZ a ptejte se na důchody, ošetřovné či nemocenské

Odborník: Mgr. Kateřina Lašťovičková

Tel.: 225 977 722

Odborník: Bc. Helena Housková

Tel.: 225 977 723

K získání starobního důchodu nestačí jen mít určitý věk. Kromě něj je nutné získat i potřebnou dobu pojištění, tedy tzv. mít »odpracováno« (v současnosti je nutná doba 35 let).

Chybějící roky pojištění mohou ovlivnit nejen výši budoucího starobního důchodu, ale dokonce způsobit, že na něj vůbec nebudete mít nárok. Nejčastěji se to může týkat dlouhodobě nezaměstnaných nebo lidí, kteří sice pracovali, ale jejich zaměstnání se nedá do »odpracovaných« let započítat (např. dohody o provedení práce s nízkými výdělky nebo práce »načerno«).