Chcete ratolesti naučit gramatiku veselou formou? V knize Zábavný pravopis, určené dětem od 8 let, si v jednom cvičení přečtou o nevěře, a dokonce i pokusu o sebevraždu. Jak žertovné, že?

Slyšet, mlýn, blýskat se, polykat, plynout... S vyjmenovanými slovy si často lámou hlavu nejen děti, ale i dospělí. I proto platí, že opakování je matka moudrosti. Jenže pokud si pořídíte knihu Zábavný pravopis, u jednoho ze cvičení se jistě zarazíte. Během doplňování i/y se objeví slova o nevěře ženy s mlynářem. Následně dokonce zazní téma sebevraždy: Napsal lístek na rozloučenou. Spolykal prášky na spaní. A pak si pustil plyn.

Špatná nadsázka

Volba tématu cvičení se nelíbí rodičům ani odborníkům. „Nevím, o co v tomto případě autorce šlo. Proč zvolila tuto nadsázku. U dětí, kterým je osm let, bych byl ve výrazech velmi opatrný. Co znamená pustit si plyn či skoncovat se životem, ještě v tomto věku nechápou. Otázka nevěry i smrti v nich navíc může vzbudit různé představy. Namístě je pro ně udělat naopak text radostného světa,“ myslí si dětský psychoterapeut Miloslav Čedík.

Nakladatelství: Těžištěm je vtip

Publikaci vydalo nakladatelství Portál. „Jde o text se zjevnou nadsázkou, jehož těžištěm je vtip, funkčně nasazený právě na vyjmenovaná slova po L. Hledat v tom něco více je zjevně samoúčelné,“ okomentovala za vydavatele Romana Bařtipánová. Kniha se podle ní setkala s dobrým čtenářským přijetím.

O vraždě dobyvatele žen

Pakliže si děti budou procvičovat vyjmenovaná slova po B, dočtou se o násilí a vraždě: Bývalý obyvatel Pardubic Zbyšek Býček zabil při bitce v Přibyslavi neodbytného dobyvatele žen, biologa Tobiáše Kobylku.

Speciální pedagog Martin Odehnal: Jako nejpokleslejší telenovela

„Celý text působí jako scénář nejpokleslejší telenovely. Samotný příběh o nevěře, přikořeněný navíc výlevy neskrývané agresivity podvedeného manžela, prezentuje v jakoby hravé formě ty nejodpudivější lidské vlastnosti jako něco zábavného: Milý paroháč se projeví jako naprostý slaboch a zbabělec, který fakticky neexistující problém okamžitě řeší sebevraždou. Ta se mu nakonec – haha, milé děti – nepovede,“ odmítá podobný styl Martin Odehnal, bývalý předseda Asociace speciálních pedagogů ČR. Probírání fyzické nevěry dospělých a extrémních způsobů jejího řešení nemá podle něj v učebnicích co pohledávat.

Ministerstvo školství: Nemáme na to vliv

Blesk také zjišťoval, jak se ke knize staví ministerstvo školství. „Dle dostupných údajů se jedná o publikaci bez doložky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Nejde tedy o učebnici, na niž by mělo ministerstvo vliv. Nutno dodat, že výběr učebnic a dalších učebních textů je v kompetenci ředitele školy. V případě možného porušení školského zákona se lze obrátit na Českou školní inspekci,“ řekla mluvčí rezortu Aneta Lednová.

