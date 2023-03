Holčičku maminka přivedla s bolestmi břicha. Tým chirurgů měl z počátku podezření na zánět slepého střeva. „Právě tak zánět začíná. Pobolívá vás kolem pupíku a bolest se přenáší do pravého podbřišku,“ řekl primář opavské chirurgie Matúš Peteja (50).

Typický průběh zánětu se však neprokázal. „Hubená dívenka měla v bříšku i na pohmat patrný kamenný, tuhý útvar. Jako by měla v břiše kámen. To mě vyděsilo. Vypadalo to na zhoubný nádor, jenž se sem tu a tam objeví i u dětských pacientů,“ uvedl.

Sotva 10 podobných operací

Až CT vyšetření ukázalo v žaludku velkou řídkou hmotu. K velkému překvapení se jednalo o vlasy, které si holčička od svých sedmi let vytrhávala z hlavy a polykala! Neinvazivní cestou krkem by vyndat nešly.

Primář Slezské Nemocnice v Opavě Matúš Peteja vyoperaoval z žaludky dívky (11) skoro čtvrt kilo vlasů, které snědla

Chuchvalec vlasů byl nejen těžký, ale především netradičně velký. Chirurgové se tak rozhodli pro miniinvazivní operaci, jakých ve světě není popsáno ani deset.

Vlasy mohly rozervat žaludek

„Je pravdou, že pokud bychom vlasy ze žaludku dívky nevyndali, začalo by její tělo neprospívat, a ještě hubnout. Mohly jí laicky řečeno rozervat žaludek a zabít ji. Zda jsme pacientku zachránili? Určitě ano,“ dodává Peteja.

Kdyby vlasy v žaludku dívky zůstaly, hubla by a chomáč by jí rozvrátil vnitřní prostředí, což by způsobilo zánět žaludku nebo dvanácterníku a v extrémním případě by mohly odumřít. „Obsah žaludku by se vylil do dutiny břišní a došlo by k sepsi, lidově k otravě krve,“ uvedl Peteja.

Psychická porucha

Syndrom Rapunzely (postava z pohádky bratří Grimmů, u nás známá jako Locika) je z medicínského hlediska onemocnění spojené s tzv. trichotilománií a trichofágií. „To je vytrhávání vlasů a jejich pojídání, touto v podstatě psychickou poruchou, která vyžaduje psychiatrickou terapii, bývají postižené dívky od dětského věku po dospělost.

V odborné literatuře je popsáno jen několik desítek případů. V České republice je zaznamenán jeden případ z roku 2012,“ uvedl Matúš Peteja. Spolykané vlasy s hleny a zbytky potravy ucpou žaludek a zasahují i do tenkého střeva.