Obrovská vlna smutku po smrti dobrovolného hasiče Jaroslava (†19): Pláče rodina i úplně cizí lidé!

Tragická zpráva zasáhla dobrovolnou jednotku hasičů z Holešova 12. února. Jejich člen, teprve devatenáctiletý hasič Jaroslav M., náhle zemřel. „Někdy nás zraňují sdělení o odchodech blízkých z našeho okolí, a o to více, když nás opustí člověk mladý, plný sil,“ popsali hasiči.

Informaci o úmrtí zveřejnili na facebooku. Se zesnulým se příbuzní rozloučili v úzkém rodinném kruhu. Rodina vzkázala na parte, že ostatní lidé se mohou s Jaroslavem rozloučit na tamním hřbitově.

Smrt mladého dobrovolného hasiče zarmoutila mnoho lidí. Na oznámení na sociální síti reagovaly stovky smutných lidí. „To je strašné, tak mladý a pěkný kluk musel tak brzo odejít, moc mě to mrzí, všem blízkým upřímnou soustrast,“ napsala Eliška. „Upřímnou soustrast rodině a členům Sbor dobrovolných hasičů Holešov,“ přidal se Petr.

Někteří lidé si položili otázku, jak takhle mladý člověk zemřel. „Prostě náhle, víc není třeba psát. Ti, kdo mají vědět, co se stalo, to ví, ostatním do toho nic není,“ utnula diskutérka Petra možné spekulace ještě v zárodku.