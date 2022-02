7. října 2008 si cestující ze Singapuru do australského Perthu prožili opravdová muka. Během na první pohled poklidného letu si přístroje v letounu Airbus A330 začaly dělat, co chtěly. Letadlo dvakrát uvedly do volného pádu! Vyděšení pasažéři si kvůli přetížení přivodili vážná zranění. Hrdinní piloti museli předvést speciální manévr, aby cestující v pořádku dopravili na zem.

Posádku vedl třiapadesátiletý kapitán Kevin Sullivan, bývalý pilot amerického námořnictva. Prvním důstojníkem byl Peter Lipsett, jemuž sekundoval důstojník Ross Hales. Kromě tří členů posádky bylo na palubě devět členů palubního personálu a 303 cestujících. Když letoun odstartoval ze Singapuru, nic nenasvědčovalo komplikacím. Okolo desáté hodiny ranní letoun dosáhl výšky jedenácti kilometrů a rychlostí osm set kilometrů za hodinu směřoval k potěše pasažérů bez problémů do Perthu. To už se Airbus nacházel nad Indickým oceánem. Část ze čtyř tisíc kilometrů dlouhého letu již měli všichni za sebou. Klidnému letu přálo perfektní počasí.

Náhle se zničehonic sám od sebe vypnul autopilot. To kapitán hned vyřešil, zapnul druhého, záložního autopilota. Hned na to ale přístroje ukazující údaje o letu začaly hlásit podivná čísla. Podle přístrojů stroj zvyšoval rychlost a padal, což se nedělo, letoun dál pokračoval v klidu. Kapitán se tedy rozhodl autopilota opět vypnout, aby měl letoun plně ve svých rukou. Pár vteřin na to přišel šok. Letoun začal samovolně extrémně rychle klesat. To zapříčinilo přetížení a nepřipoutaní pasažéři začali po letadle poletovat jako v kosmické lodi. Kapitán Sullivan se ihned snažil letoun srovnat, ale na jeho úkony nereagoval. Poté přišel zázrak, při druhém pokusu se povedlo letadlo srovnat. Lidé mezitím spadli od stropu zpět na zem a způsobili si vážná zranění.

Počítač i i tak vydával varování jako na běžícím pásu. A zase šok. Letoun opět začal prudce klesat. Cestující i věci opět létali vzduchem. A jako přes kopírák se stroj opět povedlo srovnat. „Po tom druhém propadu jsem začal být mrzutý, nechápal jsem to,“ uvedl pilot. Lidé v letounu si navzájem začali ošetřovat zranění, někteří měli těžké úrazy hlavy a zlomeniny. Po tomto zjištění se piloti rozhodli odklonit let na nejbližší letiště, tedy do Learmonthu. V tu chvíli přišlo další drama. Podaří se pilotům doletět na letiště včas, než se letoun opět začne chovat nepředvídatelně? Počítač pilotům práci vůbec neulehčoval, data pro přiblížení k letišti, které kapitán zadával, vůbec nepřijímal. V Learmonthu se mezitím záchranné jednotky připravovaly na nejhorší.

Největší starost kapitánovi letu dělalo to, jestli se letadlo nezačne propadat těsně před přistáním. To už by se katastrofa nedala odvrátit. Při přiblížení, když bylo letadlo ve výšce tří kilometrů nad zemí, provedl kontrolu řízení. Letoun na jeho pokyny zatím reagoval. „To mi v tu chvíli stačilo,“ uvedl v souvislosti s tím, že jinak skoro žádný z počítačů nefungoval. Sullivan dostal nápad. U armády ho učili, jak přistát v co nejvyšší rychlosti. Výhoda takového manévru byla zřejmá. V případu dalšího propadu by měl letoun dostatečný vztlak na to, aby se nepropadl moc.

Při všech lidech na palubě stálo obrovské štěstí. Letadlo se po dobu přiblížení chovalo normálně a pilotům se podařilo se značně pochroumaným letounem přistát na letišti v Learmonthu, kde už na všechny čekaly záchranné složky připravené na jakoukoli situaci. „Podíval jsem se na ostatní piloty a řekl jsem jim, že můžeme být rádi, že jsme dole, protože tohle bylo naprosté selhání všech systémů,“ vzpomínal Sullivan.

Propady byly způsobeny chybou počítače, který si myslel, že se letadlo zvedá příliš nahoru a hrozí mu pád. Automatické ochranné režimy se tak snažily udržet letadlo v normě, tedy snižovaly úhel stroje tak, aby letěl rovně. Bohužel ale letoun v normě byl, a tak systém letadlo prudce posílal k zemi. Katastrofu paradoxně mohly způsobit systémy, které mají za úkol letoun chránit od kolize. Inženýři tak měli co dělat. Chybu museli napravit u všech letounů A330. Těch se mezitím po obloze pohybovaly další stovky.