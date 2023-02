Kuchař s komplicem zabili movitou seniorku (†71): Uškrtili ji šňůrou od fénu a hodili do popelnice!

Britská seniorka Louise Kamová (†71) v minulosti provozovala cateringovou firmu a po smrti svého manžela se pustila do prodeje nemovitostí. Vlastnila obchod ve Willesdenu, který zahrnoval i tři byty, a velký dům na kraji britského hlavního města. Celková hodnota Louisina majetku dosahovala výše v přepočtu více než 122 milionů korun.

To se doslechl pětadvacetiletý Kusai Al-Jundi a osmadvacetiletý Mohamed El-Abboud. Ti pracovali v indické restauraci, kterou často žena navštěvovala, a tak se s ní vypočítaví mladíci v roce 2021 seznámili. Seniorce začal Al-Jundi navíc tvrdit, že má bohatou kamarádku, která by ráda koupila jednu z Lousiných nemovitostí. Žena brala muže za svého přítele a ten ji navíc začal říkat, jak ji má rád a že mu na ní záleží. Britka tak nad prodejem domu v Barnetu na severu Londýna začala přemýšlet.

Seniorku vylákali do jejího sídla

Mezitím se El-Abboud do tohoto domu nastěhoval a choval se, jako by byl jeho. V budově si natáčel dokonce videa, která pravidelně sdílel na sociální síti TikTok. Na jednom ze záznamů tančil i s přítelkyní Marií, kterou laškovně plácal po pozadí. Dívka se nakonec stala jednou z hlavních svědkyň.

Louise se nepozdávalo, že by měla podepsat dokument, která by Al-Jundimu dávala trvalou plnou moc, a mohl by tak mít absolutní kontrolu nad jejími financemi. Když mladíkům oznámila, že smlouvu nepodepíše, vylákali ji muži do její nemovitosti v Barnetu, kde měli vše v soukromí znovu probrat.

Tělo hodili do popelnice a zasypali odpadem

Jenže tam ženu chladnokrevně usmrtili. „Oběť byla uškrcena kabelem od fénu a muži její tělo vyhodili v dece a odpadkových pytlích do popelnice. Připravovali si plán, jak utajit její vraždu a oloupit ženu o celoživotní úspory,“ uvedl k tragédii detektiv Brian Howie.

Muži dokonce začali rozesílat rodině zesnulé Louise sms zprávy, ve kterých seniorka měla příbuzným tvrdit, že je na dovolené v Číně. To ale záhy vyvrátila policie, která tělo stařenky nalezla v popelnici u jejího sídla v Barnetu zasypané zahradním odpadem.

Soud oba muže poslal za mříže

Pro kriminalisty se stala důležitou osobou přítelkyně jednoho z vrahů – Rumunka Maria Amariucaiová. Tu začal po smrti Louise El-Abboud zahrnovat drahými dary a nakonec se partnerce k uškrcení movité stařenky přiznal.

„Tento strašlivý zločin je příběhem chamtivosti dovedené do extrému. Kusai Al-Jundi a Mohamed El-Abboud sobecky a brutálně ukončili život Louise Kamové, aby z toho sami měli nějaký zisk,“ uvedla prokurátorka Catherine Gouldová.

Oba muži byli 19. ledna odsouzeni za brutální vraždu k pětatřicetiletému odnětí svobody.