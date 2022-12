Průvod krampusáků Jihlavou skončil napadením chlapce (13): Případem se zabývá policie!

Alpská strašidla vyrazila do ulic Jihlavy v neděli 4. prosince. Nejednalo se ale o oficiální akci. Organizace Krampus Ericius se dohodla pouze s obchodním centrem City Park, že se převléknou v tamních podzemních garážích a následně projdou centrem a budou pokračovat na náměstí.

„Protože jsme z Jihlavy, tak jsme se tu chtěli projít v předvánočním čase. Ukázat se Jihlavanům, že jsme odtud,“ uvedla pro Blesk místopředsedkyně skupiny Martina Dědková Chromá s tím, že v obchodním centru proběhlo všechno v pořádku. Ovšem posléze, co krampusové dorazili na náměstí, objevily se první komplikace. Když se dostali do davu lidí, začali je obtěžovat teenageři.

Napadení chlapce

„Ve chvíli, kdy vlastně byla tlačenice, tak schytali někteří z nás několik kopanců, tahání za rohy, za zvonce, za kabáty, prostě nás obtěžovali,“ popsala incident na náměstí místopředsedkyně skupiny. Zavládl tam chaos a členové skupinky se od sebe odtrhli. Snažili se odtamtud dostat pryč. Skupinky výrostků je prý pronásledovaly dokonce až do garáží, kde došlo k napadení teprve třináctiletého chlapce.

„Jedna skupinka se asi po té hodině a půl vracela a oni je pronásledovali až dolů do podzemních garáží, kde odloudili pozornost maminky chlapce, který ji doprovázel bez masky. On šel celou dobu s námi, a když odloudili její pozornost, napadli ho,“ popsala incident s tím, že se jedná o hodného chlapce. „Je spíš uzavřený a bázlivý, než aby se nějak projevoval. Zřejmě ho shledali jako nejslabší článek, takže si na něm vybili zlost. Dostal pár ran pěstí do hrudníku sice přes bundu, ale byl z toho v šoku, obrečel to,“ dodala.

Šetření policie

Maminka chlapce nakonec incident ohlásila na policii. „Oznámení ohledně napadení, ke kterému mělo dojít v objektu obchodního centra, jsme přijali a v současné době provádíme šetření,“ uvedla pro Blesk policejní mluvčí Jana Kroutilová.

Nikdy se s tím nesetkali

Skupinka nadšenců do alpských strašidel se nikdy s ničím podobným nesetkala. „Samozřejmě všude narazíte na lidi, kteří úplně nesympatizují s krampusem, přitom se na nás jdou podívat, ale pak na nás neslušně gestikulují, nadávají, ale že by nás někdo fyzicky napadl, to určitě ne,“ uvedla a dodala, že ji překvapilo, že si troufli na dospělé. „Problém je, že v té masce nemáte výhled, máte úzké štěrbinky, takže periferní vidění není žádné,“ uzavřela Dědková Chromá s tím, že se v masce nemůže bránit.

Odezva na sítích

O nepříjemný zážitek z Jihlavy se podělila organizace i na sociální síti. „Slušným Jihlavanům moc děkujeme! Díky přebujelé romské populaci a jejich nevychovaným teenagerům jsme v centru Jihlavy bez zábran byli bohužel naposled,“ uvedli v příspěvku.

Příspěvek sklidil velký ohlas a začal se šířit po facebooku. Zároveň se pod ním objevily desítky komentářů. „My tam se synem byli a už ze začátku jsem vás obdivoval, že jste vyrazili bez nějaké podpory nebo pořadatelů, sám osobně podobné akce dělám v rámci rekonstrukce 15. století. O to víc oceňuji odvahu,“ uvedl jeden z komentujících. „Byli jste boží, kdo by řekl, že jste takoví sympoši. Viděla jsem a stydím se za to,“ píše další. „Byli jste úžasní. Krásný zážitek pro děti, ale bohužel jsme si také všimli špatného chování,“ dodala další komentující.