Rak

V tomto úplňkovém týdnu to nebudete mít snadné. Kvůli přecitlivělosti neohromíte svými výkony šéfa v práci a nebude to mít příznivé následky. V partnerství nejste spokojení, tudíž se uzavíráte do sebe a hlavou se vám honí prapodivné scénáře.