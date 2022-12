Brutální útok nožem na dvě školačky (13 a †14) v Německu: Starší z nich v nemocnici zemřela

Muž se po útoku v Illerkirchbergu skryl v obytném domě. Zda v něm bydlí, není jasné. Policie budovu obklíčila, vstoupila dovnitř a tři lidi zadržela, mezi nimi i údajného pachatele. Na místo přijela i specializovaná zásahová jednotka.

Policisté nyní chtějí zadržené vyslechnout. Neuvedli zatím, o koho jde. Není také jasné, jaký měl útočník motiv, ani jak a čím přesně na dívky zaútočil.

Deník Bild uvádí, že napadené dívky ve věku 13 a 14 let odvezla rychlá záchranná služba do nemocnice. Později uvedl, že starší z nich podlehla svým zraněním. Ráno kolem 7:30, kdy se útok stal, mířily na školní autobus, kterým jezdí do sousední obce do školy vyššího stupně.

Podle agentury DPA policie zřejmě dnes odpoledne uspořádá k případu tiskovou konferenci.

Illerkirchberg leží západně od Mnichova na pomezí Bádenska-Württemberska a Bavorska a žije v něm asi 5000 obyvatel.