Co se asi mladíkovi honilo hlavou, když do Bašky na Frýdecko-Místecku přijel autem a s nachystaným nožem? Zabíjet totiž údajně nešel hned, delší čas ještě seděl v autě. Váhal?

Temný život

Podle dostupných informací podezřelý Jarek pocházel z Palkovic, ale pohyboval se mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Bílou. V několika okolních kostelech hrál na varhany. Tak se asi s Jožkou seznámili. Jeho profil na sociální síti je spíše ponurý.

délka: 00:27.40 Video Video se připravuje ... V Bašce zněly zvony na památku zavražděného varhaníka Josefa (†18). Blesk Jana Gartnerová

Samá videa z pohřbů a církevních obřadů, ovšem kromě spousty na mobil natočených záznamů kamaráda Jožky u varhan. „To hraje Jožka,“ pyšně ho na nich chválil.

Temně působí i stručné poznámky pod sdílenými videi. „Věřím, že můj vykupitel žije. Až pomine tento svět,“ zní například pod některými z nich, navíc označenými srdíčky. Z pozice varhaníka se zřejmě časté účasti na pohřbech nevyhnul, ale proč si záběry z nich mladý člověk na svůj profil dával?

„Pachatele v pátek policejní komisař obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy,“ sdělila policejní mluvčí Pavla Jiroušková. Hrozí mu trest odnětí svobody až do výše 20 let. V sobotu navíc soud mladého muže poslal do vazby.

Osamělý poutník?

Lidé nejen v Bašce, ale i v okolí jsou z otřesného činu v šoku a nikdo nechápe, proč muž zabíjel ve svatostánku. „Možná byl osamělý, zoufalý a mohl Jožkovi závidět, protože ten měl velkou rodinu, která drží při sobě. Přemýšleli jsme nad tím doma. Nebo se do něj prostě zamiloval a neuspěl,“ dodala seniorka z Frýdlantu nad Ostravicí, která blízké oběti zná.