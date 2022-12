„Je děsivé, že se může něco takového stát v kostele. Policie nás obcházela a ukazovala nám fotku, neznali jsme ho,“ podotkli Blesku manželé, kteří bydlí naproti svatostánku.

„Je to neuvěřitelná tragédie. Byl to velmi milý chlapec, který pochází z věřící rodiny. Tatínek je středoškolský učitel, maminka zpívá ve zdejším kostelním sboru. Vůbec nechci věřit tomu, co se stalo,“ sdělila před kostelem další žena.

Mladého muže rodina postrádala od středečního večera. Jeho tělo však bylo nalezeno až ve čtvrtek dopoledne. Čas úmrtí tak přesně určí nařízená pitva. Jestli ho objevil farář, správce farnosti Paweł Grodek neprozradil. „Nezlobte se, nemůžu mluvit,“ hlesl. Spekuluje se i o tom, že mrtvého chlapce našli jeho rodiče.

Podle místního jáhna Pavla Ramíka byl zavražděný moc šikovný mladý muž. V kostele na varhany nejen hrál, ale uměl je i ladit. „Byl jsem teď dva dny pryč. Moc toho nevím, ani jestli se jednalo o loupežnou vraždu,“ dodal Ramík.

„Kriminalisté zadrželi podezřelého muže (20), kterého vrchní komisař obvinil ze zvlášť závažného zločinu vraždy. Je mu kladeno za vinu, že 30. listopadu měl přijít do kostela v době, kdy zde poškozený prováděl údržbu varhan, a po předchozím uvážení jej měl z osobních důvodů opakovaně fyzicky napadnout. Způsobil mu zranění, kterým poškozený mladík na místě podlehl,“ uvedla v pátek mluvčí policie Pavla Jiroušková.

délka: 00:27.40 Video Video se připravuje ... V Bašce úderem poledne zněly zvony na památku zavražděného varhaníka Josefa (†18). Jana Gartnerová

Na muže bude dle policie podán podnět k návrhu na vzetí do vazby. V případě prokázání viny hrozí obviněnému až 20 let za mřížemi.

Podle zjištění Denik.cz by za vraždou nadaného varhaníka mohl stát jeho dvacetiletý kamarád a také varhaník, který působí ve Frýdlantu nad Ostravicí. Podle všeho měl být spatřen v autě nedaleko kostela s nožem v ruce. Z vozu později odešel a vrátil se do něj znovu s nožem v ruce.

Policie neprozradila, zda se ze svatostánku něco ztratilo. Kriminalisté ještě ve čtvrtek večer ohledávali místo činu. Teprve kolem 20 hodiny přijela pohřební služba vyzvednout tělo.

„Přijít o dítě znamená nepředstavitelnou bolest. A navíc těsně před Vánocemi. Myslím si, že už nikdy se blízcí zabitého nebudou moci těšit z Vánoc. Je mi moc líto rodiny, která toto teď musí prožívat,“ shodli se muž se ženou v domku opodál a stejně vyjadřují upřímnou soustrast desítky lidí na sociálních sítích.