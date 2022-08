Skupinu turistů v Tatrách překvapila bouře: Jeden zemřel po zásahu elektrického výboje

V pondělí došlo na slovenské hoře Kriváň ve Vysokých Tatrách k tragédii. O život přišel jeden ze členů polské skupiny poté, co do něj uhodil elektrický výboj. Dalšího muže museli záchranáři transportovat do nemocnice v Popradu, protože utrpěl zranění obličeje, hlavy a páteře.

Slovenské Vysoké Tatry zasáhla další tragická událost. Několik polských turistů se vydalo na výšlap na horu Kriváň, avšak nikdo z nich netušil, k čemu se schyluje. Do jednoho ze členů udeřil elektrický výboj a muž na místě bohužel zemřel.

Tlaková vlna odmrštila dalšího turistu

„Po příletu k místu neštěstí byla lékařka spolu s horským záchranářem do terénu vysazena pomocí navijáku. Na místě mezi skalami ležel nehybně jeden muž, který už bohužel nejevil žádné známky života a lékařka u něj mohla konstatovat jen smrt,“ uvedla na sociálních sítích letecká záchranná služba Air Transport Europe.

„Pravděpodobně do dvou turistů vzadu udeřil blesk, byli vedle sebe. Toho jednoho, který bohužel zahynul, asi trefil blesk přímo,“ sdělila pro TV JOJ Iveta Križalkovičová, ředitelka VZZS ATE Poprad.

Další muž byl zraněn zřejmě v důsledku tlakové vlny. Třiatřicetiletý Polák byl odmrštěn do vzduchu a kvůli pádu utrpěl těžké zranění hlavy, obličeje a páteře. Se záchranáři zraněný údajně komunikoval, ale na to, co předcházelo tragédii, si nepamatoval. „Záchranáři ho připravili k evakuaci z místa v transportní síti, během mezipřistání mu lékařka nasadila léčbu a následně byl muž ve stabilizovaném stavu převezen do nemocnice v Popradu,“ doplnila podrobnosti záchranná služba.

Záchranáři radí: Sledujte počasí!

Důvodem, proč k tragédii došlo, byla zřejmě náhlá změna počasí. Horská záchranná služba znovu apelovala na turisty, aby si vždy před zvolenou trasou prohlédli nadcházející jeho počasí.

„V horách se během letních měsíců výrazně zvyšuje bouřková činnost. Návštěvníkům horských oblastí doporučujeme, aby na túry nastupovali v časných ranních hodinách a aby se při prognóze bouřkové činnosti vyhýbali exponovaným trasám, ze kterých nemají kam ujít,“ radí záchranáři.