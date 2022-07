Dvě letadla s velkokapacitními nádržemi z Itálie přistanou ve středu na letišti ve Vodochodech nedaleko Prahy. Hasit požár v Českém Švýcarsku začnou dnes nebo ve čtvrtek poté, co absolvují servis. Novinářům to dnes před jednáním vlády řekl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Jejich nasazení by podle něj mohlo znamenat zásadní pozitivní průlom. Za úkol budou mít ošetřovat nepřístupné plochy, na kterých již nehoří, kde by ale mohlo vzniknout nové ohnisko.

Italská letadla mohou nabírat vodu přímo z vodní hladiny. Podle Rakušana budou využita k tomu, s čím mají hasiči největší problém. Jsou to nepřístupné plochy, na kterých už nehoří, ale u kterých hrozí vznik dalších ohnisek požáru. "Tyto plochy budou ošetřovány vodou, aby k dalšímu vznícení nedošlo, a tím si myslíme, že by v celé té věci mohlo dojít k zásadnímu pozitivnímu průlomu a po použití masivní letecké techniky už se skutečně můžeme bavit o tom, že ten požár bude pod kontrolou," řekl.