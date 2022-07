Podle ČTK krizový štáb nyní nepřemýšlí o evakuaci Hřenska. Po 17:00 hodině to uvedl mluvčí ústeckých krajských hasičů Milan Rudolf. „Je to ještě dostatečně daleko. Ode mě, ze stanice hasičů, je to nějakých 500 metrů,“ řekl v 17:00 v České televizi Rudolf.

Požár se znovu začal šířit v odpoledních hodinách. „Ohnisko, které bylo již v podstatě pod kontrolou, se začalo šířit. Hoří také na začátku soutěsky Kamenice,“ řekl ČTK mluvčí správy parku Tomáš Salov.