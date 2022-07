Kyla Martinová z anglického Staffordshiru dostala počátkem července zákaz chovat jakékoliv zvíře po dobu tří let. Stalo se tak poté, co žena trýznila svou fenku Poppy. Když ji záchranný tým od majitelky dostal, byla doslova jen kost a kůže. Fenečka totiž nedostávala najíst. Měla takový hlad, že si dokonce sežrala i část vlastního ocásku. Teď už je v pořádku a čeká na nové milující majitele.

Dvouletá fenečka Poppy byla zachráněna před jasnou smrtí. Na začátku roku zvíře zachránila charitativní organizace Alsager zvířata v nouzi. „Za 35 let naší existence jsme nikdy nebyli svědky tak hrozného týrání zvířete,“ popsali svůj šok dobrovolníci. Ti se tehdy báli, že by Poppy nemusela vůbec přežít, protože její fyzický stav byl žalostný.

Za půl roku se fenka téměř uzdravila

„Od té doby, co byla fenka u nás, se potýkala s řadou dalších zdravotních problémů. Například měla přetržený ušní bubínek, dvě částečné amputace ocasu, byla poraněna od jiných psů a měla přetrvávající problémy s kůží,“ uvedla pro britský deník The Mirror Lisa Williamsová, koordinátorka z charitativní organizace. Údajně mělo zvíře natolik trpět hladem, že začalo požírat vlastní ocas.

Fenka podstoupila akutní ošetření a začalo dlouhé období, kdy se dobrovolníci spolu s veterináři snažili nebohou Poppy zachránit. A to se naštěstí povedlo. Po více než půl roce je fenka v tak dobrém stavu, že je připravena být adoptována do nové milující rodiny. „Poppy hledá nový domov, kde bude jako jediný mazlíček. Nejlépe u majitelů, kteří mají s plemenem zkušenosti a kteří jí budou i nadále pomáhat získávat jistotu a důvěru v život,“ píše na sociálních sítích organizace.

Dobrovolníci s verdiktem soudu nesouhlasí

I když je zdravotní stav Poppy mnohem lepší a čeká ji snad krásná budoucnost u nového majitele, dobrovolníci jsou verdiktem soudu naštváni. „Jsme extrémně zklamaní takovým výsledkem. Podle nás by měla mít doživotní zákaz za to, co Poppy provedla,“ rozčilují se lidé. Majitelka Kyla Martinová od soudu v Severním Staffordshiru dostala tři roky zákazu chovat jakékoliv zvíře a pokutu ve výši zhruba sedmnácti tisíc korun.

Poppy byla své paničce odebrána poté, co veterinář upozornil organizaci na to, že je fenka velmi vyhublá, a že má obavy, že s ní není dobře zacházeno. Majitelka sama přiznala, že na Poppy a další dva psy neměla peníze a že by byla tehdy radši, kdyby je veterinář utratil.