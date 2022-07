Zamilovaná Tereza H. (26) má před sebou spoustu plánů! Po návratu do rodné země se na chvíli stáhla do ústraní, aby pak na sociální síti instagram začala vyprávět svůj strastiplný příběh. Blondýnka, která strávila čtyři roky v pákistánské base, si našla dokonce už i lásku a rozhodně nezahálí. Fanouškům, kterých má na instagramu velký počet, prozradila, že jim splní přání a o své cestě za svobodou napíše knížku. Navíc už začala poodkrývat, co by v ní mohlo být. Rozepsala se o dobrodružné cestě vězeňským autobusem.

Tereza H. má rozhodně co lidem říci. Její osoba poutá pozornost od roku 2018, kdy byla zadržena na letišti v pákistánském Láhauru. V jejím kufru údajně našli bezmála devět kilogramů heroinu, a tak blondýnka skončila v tamní cele. Za pašování drog po protahovaném soudním procesu dostala osm let a osm měsíců ve vězení. Proti rozsudku se odvolala a nakonec soud přijal argumentaci jejích právníků a rozhodl o její nevinně. Stalo se tak v listopadu minulého roku.

Češka se v Pákistánu stala bezmála celebritou. Ve vězení ji dokonce navštívil populární pákistánský zpěvák Farhan Ali Waris. Na jaře letošního roku se vrátila do rodné země. Chvíli žila v ústraní, než se rozhodla vystoupit na veřejnost. Založila si účet na instagramu a skupina fanoušků se začala rychle rozšiřovat. Nyní její příspěvky sleduje víc než 24 tisíc lidí. Z Terezy se tak stala influencerka, která v mnohých příspěvcích poodkrývá svůj pohnutý životní příběh.

Nyní fanoušky překvapila zprávou, na kterou zřejmě řada z nich čekala. „Přemýšlela jsem a přemýšlela a konečně se rozhodla. Knížka bude. Denně mi píše mnoho lidí a ptají se, jestli a kdy bude kniha. A já si říkám, proč ne? Mám tolik příběhů, historek, vtípků, že by byla škoda, abych to nezpracovala,“ napsala Tereza ve svém příspěvku.

„V knížce bude jak pravda o tom, jak to celé bylo, tak příběhy z basy a ze soudů. Budeme psát o tom, kdo mi opravdu pomohl a kdo se jen přiživoval,“ poodhalila, na co se mohou čtenáři těšit. To, co bylo, už prý bere s humorem, a tak o minulosti ráda mluví. „Tak děcka, doufám, že tyto Vánoce už nedostatek pod stromeček jen ponožky a svetr se Santou,“ dodala Tereza. Že by tedy knížka byla už před Vánoci?

Další z jejích příspěvků je dost možná ochutnávkou toho, na co by se mohli čtenáři v knize těšit. Tereza v něm popsala cestu pákistánským vězeňským autobusem, která pro ni byla opravdu velkým dobrodružstvím. „Tohle je, prosím, vězeňský autobus, kterým nás převáželi z věznice k soudu,“ napsala k fotce, na níž sedí v dopravním prostředku se širokými slunečnými brýlemi. „Rozbitá okna, roztrhané sedačky, křik, smrad… jednou na mne nevyšlo místo na sezení a tak jsem si musela sednout úplně dozadu, do náhradní pneumatiky, která tam jen tak ležela,“ píše dále Tereza s tím, že to zas tak hrozné nebylo, jelikož se mohla dívat z okna, zapálit si, a dokonce jí někdy policistky půjčily telefon, aby si zavolala domů.

„Nejvíc jsem se vždy těšila na zatáčku, ve které se nám všem zvednul žaludek a já si připadala jako na kolotočích. Jo, ten adrenalin byl mazec. A to se bavím jen o autobusu. Nemluvím o čekání na soud, o prohledávání při zpáteční cestě do vězení, ale to je Pákistán. Lidé neví, kolik je jim let, kdy se jim narodily děti, neumí psát a číst, neumí počítat. Tak se nemůžeme divit, že jezdí, v čem jezdí a že se chovají, jak se chovají,“ dodává Tereza. Prý si však na tamní společnost po pár měsících zvykla a už si z toho hlavu nedělala. „Radši jsem je brala s rezervou, než se stále vztekat a brečet. Tím stejně člověk nic nevyřeší,“ uzavřela.

Jak již Blesk informoval, Tereza si v České republice našla svou lásku! Randí se zápasníkem MMA Michalem Kotalíkem, s nímž má hodně společného. Také on v roce 2018 skončil ve vězení za těžké ublížení na zdraví. Z trestu si odseděl tři a půl roku a na svobodu se dostal před loňskými Vánocemi.