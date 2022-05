Počátkem května obvinili chomutovští kriminalisté dvaatřicetiletého muže z pokusu o vraždu vlastní dcery. Miminko skončilo ve vážném stavu v nemocnici. Přestože otci hrozí 15 až 20 let vězení, soudce ho do vazby neposlal, pouze uložil podmínky pro vyšetřování na svobodě, ty však muž velmi rychle porušil. Známý obviněného nyní promluvil o špatných poměrech v rodině.

V pondělí 9. května informoval policejní mluvčí Daniel Vítek o tom, že policie obvinila muže z Chomutovska z pokusu o vraždu vlastní nezletilé dcery. „Podle dosud získaných důkazů měl dítěti v kojeneckém věku způsobit velmi závažná zranění, důvodem zřejmě bylo, že holčička plakala a muž, který byl pod vlivem alkoholu, ji kvůli tomu brutálně napadl,“ sdělil tehdy Vítek.

Pro CNN Prima News promluvil rodinný známý. Ten tvrdí, že obviněný muž měl údajně týrat své děti a dokonce i manželku. „Byl napitý a vlastně ho rozčilovalo, že to malý brečelo, že neměl klid. Tak s ní párkrát hodil o postel,“ sdělil televizi. Navíc následně nikdo nešel s holčičkou k lékaři, přestože její zdravotní stav byl špatný a postupně se zhoršoval. Na vyšetření se s ní otec vydal až po několika dnech od incidentu.

„Od doktora mi volal, že si tam malou nechali a má krvácení do mozku a že mu v sobotu spadla na hlavičku. Řekl jsem mu, že je pěkný idiot, když to nechal od soboty až do čtvrtka,“ doplnil známý. Holčička je stále v péči lékařů.

Policisté po těchto událostech muže obvinili z pokusu o vraždu, žádali pro něj vazbu, protože v rodině je další nezletilé dítě. Soudce ji ale neuvalil a pouze stanovil podmínky pro vyšetřování na svobodě. Jednu z nich, že nesmí pít alkohol, však otec záhy porušil. O několik dní později si policisté v centru Chomutova všimli zjevně opilého a pokřikujícího muže. Poznali, že jde o obviněného a zatkli ho. Nyní je vyšetřován ve vazbě.