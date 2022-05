Kulturista Filip Grznár (37) si přál, aby byla v České republice válka. Policisté ho teď za jeho výroky trestně stíhají. Není to poprvé, co má se zákonem problémy. V roce 2017 v jiném videu uvedl, že vyvraždí Romy z Chomutova.

„Prostě chci, aby v České republice byla válka, prostě chci, ať to Rusko nebo kdokoli jiný přijde na nás… Chci válku,“ prohlásil v březnu Filip Grznár ve videu, které umístil na sociální sítě. Ještě před tím uváděl, že se mu líbí, že se v době války dá páchat trestná činnost. „Což se mně líbí, to je sen,“ řekl.

Nahrávka se poměrně rychle dostala do rukou policistů. A ti ho podle Práva začali trestně stíhat. „Je obviněný z přečinu podněcování k trestnému činu, za který v případě uznání viny hrozí maximálně dvouletý trest,“ sdělil Právu zdroj.

Ve videu dále říká, že válka je podle něj svobodou. „Zkrátka a dobře, válka, to je vlastně jediná svoboda, protože víš, že můžeš kdykoli chcípnout, a zároveň víš, že můžeš kohokoli zabít, a to je prostě dobrý.“

Nahrávka pak z Facebooku zmizela a Grznár se omluvil. Údajně byl opilý a celou věc považuje za úlet. „Nic z toho jsem nemyslel vážně,“ doplnil kontroverzní sportovec. Policisté prý původně uvažovali o obvinění z trestného činu podněcování útočné války. Po výslechu ale kriminalisté rozhodli o mírnějším paragrafu.

Opletačky se zákonem

Není to poprvé, co má Grznár problém se zákonem. Kulturista a youtuber v roce 2017 natočil video. V tom narážel na kauzu střelce z Chomutova. Tehdy sedmatřicetiletý muž zastřelil svou zbraní Roma, který měl podle něj najíždět do lidí.

„Nějakej cikán najížděl autem do lidí.., nějakej člověk se proti němu legálně ohradil a legálně drženou devítkou ho zastřelil. A cikani...vyhrožují jeho rodině. Jestli něco udělaj, tak pro ty cikány jedu.. Vyvraždím to,“ řekl tehdy ve videu.

Za násilí proti skupině obyvatel a proti jednotlivci a za schvalování trestného činu Grznára soud uznal vinným a uložil mu pokutu patnáct tisíc korun. „Nikdo nemohl vážně počítat s tím, že známá osoba, táta dvou dětí, pojede do Chomutova někoho vyvražďovat,“ řekl k tomu Grznár s tím, že se vinen necítil.

Grznár svou popularitu získal hlavně díky kontroverzím, které se s ním pojí. V roce 2015 se například vyfotil s tričkem, které neslo nápis „uprchlíci nejsou vítání“, bylo to zrovna v době uprchlické krize.