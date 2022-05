Maddie McCannová zmizela v roce 2007 na rodinné dovolené v portugalském letovisku Praia da Luz. Vyšetřování jejího zmizení se táhne už patnáct let. V jejím případu by měl nastat výrazný zlom! Hlavní podezřelý Christian B. (45) by prý mohl být obviněn do konce léta!

Německá policie Christiana B. označila za hlavního podezřelého v případu zmizení britské holčičky Maddie McCannové v roce 2020. Pětačtyřicetiletý muž si odpykává sedmiletý trest ve věznici v Kielu za znásilnění dvaasedmdesátileté ženy v portugalském letovisku Praia da Luz v roce 2005.

Že by byl zapleten do zmizení Maddie, odmítá, ovšem německá prokuratura již dříve uvedla, že má proti němu silné důkazy a prokurátor Hans Christian Wolters v říjnu loňského roku uvedl, že by průlom v případu mohl nastat letos. Britský deník Daily Mirror přišel s informací, že přátelé, kteří podezřelého znali, když bydlel v Portugalsku, uvedli, že mu hrozí obvinění. „Volali mi Němci a ptali se mě na předchozí prohlášení, které jsem učinil. Říkali, že bych měl být připraven přijet do Německa, možná koncem léta. Řekli, že doufají, že Christiana z něčeho obviní, ale nezacházeli do podrobností,“ uvedl jeden z přátel pro výše zmíněný deník. Není tedy jasné, zdali Christiana B. hodlají obvinit ze zmizení Maddie či z nějakých jiných činů. Podezřelý je rovněž ze znásilnění ženy z Irska v roce 2004 a z odhalování se před mladistvými na dětském hřišti v Algarve.

Prokurátor Woltes navíc v minulosti prohlásil, že podle důkazů Christian B. dívku zabil. Německá prokuratura se již prý spojila s kamarády hlavního podezřelého s žádostí, aby svědčili před soudem. Mezi nimi je i Christan Post, který žije v Kambodži a uvedl, že si je jistý, že Christian B. Maddie unesl. Často se prý vloupával do aparmátnů v Praia da Luz a kradl cestovní pasy a peníze.

Madeleine zmizela 3. května v roce 2007 z apartmánu, kam ji dali spát rodiče. V pokoji s ní byli rovněž její sourozenci, dvojčata Sean a Amelie. Rodiče Kate a Gerry odešli spolu se svými kamarády do nedaleké restaurace na večeři. Děti ale chodili pravidelně kontrolovat. Při jedné z kontrol je čekal šok. Holčička v posteli nebyla. Na místo vyrazila policie a začalo rozsáhlé pátrání, které však skončilo nezdarem. Maddie je doteď nezvěstná. Rodiče ale doufají, že se jednoho dne vrátí.

VIDEO: Maddie se ztratila v roce 2007 v Portugalsku