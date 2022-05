V jinak poklidné ulici se v pátek odehrál hrozný masakr. Mladý muž (29) tu měl zabít svého otce (†57), bratra (†22) a o něco mladší sestru (†21). „Znali jsme se od vidění. Vždycky jsme se pozdravili,“ popsala Blesku paní Anna, která v téže ulici bydlí. Událost jí otřásla o to více, že její následky spatřila na vlastní oči. „Já tu šílenost viděla. Vracela jsem se zrovna z obchodu a viděla otce ležet vedle auta na zemi. Krev byla všude, tekla až na silnici. Hrůzostrašný pohled,“ řekla třesoucím se hlasem.

O život táty od rodiny právě bojovali záchranáři. „Netušila jsem, co se dělo. Říkala jsem si, pane bože, snad není mrtvý. Ale už mu prý opravdu nebylo pomoci. Policie pak v kontejnerech hledala to, čím ho i ostatní syn zabil,“ doplnila seniorka. Pro vraždu marně hledá vysvětlení. „Proč to, proboha, udělal? Nikdo nevíme, co se v tom domě dělo. Je mi jich moc líto. Byla jsem z toho psychicky špatná. Udělalo se mi doma zle,“ přiznala.

Co se stalo?

Tři členy rodiny, otce, bratra a sestru, měl v jejich domě zabít devětadvacetiletý muž v pátek odpoledne. Přežila jen sedmnáctiletá sestra, kterou obviněný zamkl na záchodě. Policie zločin vyšetřuje jako brutální vraždu.

Policisté uvedli, že muž svůj čin dopodrobna naplánoval, svou brutalitou šokoval i zkušené kriminalisty. Útočník vyzbrojený dvěma noži si na tři členy rodiny počkal, bratra a starší sestru zabil v domě, otce před domem, kde ho nalezl čtrnáctiletý chlapec, který se mu marně snažil pomoci. Bratr měl na těle minimálně 40 bodných ran.

Po vraždě otce muž odešel zpět do domu, zamkl a ve svém pokoji čekal na policisty. Kriminalisté ho obvinili z vraždy a byl vzat do vazby. Hrozí mu 15 až 20 let nebo výjimečný trest.

Pohodový člověk

Na zabitého tátu vzpomínají sousedé v dobrém. „S ním jsme se potkávali, zdravili. Podle mě pohodový člověk. Děti jsem znal jen od vidění. Toho kluka jsem viděl, jak ho policie v poutech odváděla z domu. Sami tu nevíme, co a jak. Ale to, co se stalo, to je jak americký horor,“ konstatoval další soused.

Krev před domem hasiči zasypali, stopy po strašné smrti ale byly ještě v sobotu patrné.