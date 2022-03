Robert Tempel, který byl po zrušení doživotí za dvojnásobnou vraždu propuštěn loni v říjnu z vězení, požaduje po státu odškodnění 97 milionů korun za stíhání a čas strávený ve vězení. Informaci České televize ve čtvrtek ČTK potvrdil jeho advokát Jakub Kříž. Zproštěn obžaloby z vraždy byl Tempel pro nedostatek důkazů po zásazích Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku a českého Ústavního soudu (ÚS). Ve věznicích strávil zhruba 20 let.

Tempel si v roce 1996 vyslechl trest 5,5 roku vězení. Dostal se podmínečně na svobodu. V podmínce se však dopustil loupeže, a tak justice rozhodla, že vykoná zbytek trestu, tedy 457 dní, a také dalších 13,5 roku právě za loupeže. Následně dostal souhrnný doživotní trest vězení za dvojnásobnou vraždu v roce 2001, jejíž spáchání popíral. Po zproštění obžaloby z vraždy Vězeňská služba přikázala Tempelovi odpykat si zbývajících 457 dní z původního trestu. Podle ústavních soudců si Tempel starší tresty již odpykal, další držení ve výkonu trestu tak bylo neústavní.

„Můžu potvrdit, že pan Tempel požádal o odškodnění a bezpochyby mu nějaké odškodnění přiznáno bude. Jde o to, v jaké výši,“ uvedl Kříž. Podle něj v ČR není žádný srovnatelný případ. „Tempel je v podstatě první člověk u nás, který byl odsouzen k doživotnímu trestu odnětí svobody, aby se následně zjistilo, že se jednalo o justiční omyl,“ doplnil advokát.

Odškodnění chce Tempel nejen za neúměrnou délku trestního stíhání a čas, který za mřížemi trávit neměl, ale také za to, že k němu při výkonu trestu za loupeže bylo přistupováno jako k doživotně odsouzenému vězni. „Jedna ze složek nároku je, že vykonával trest odnětí svobody nějakou dobu sice po právu, ale v úplně jiném režimu, než jak ho měl vykonávat,“ doplnil Kříž. Tempel byl například držen v kleci uvnitř cely, neměl přístup k osobním věcem, při cestě z cely byl veden se spoutanýma rukama i nohama a podobně.

K výši požadovaného odškodnění se podle advokáta dospělo určitým výpočtem, odvíjí se od délky jednotlivých složek újmy. „Pokud jde o výši, tak vzhledem k tomu, že nemáme žádný vnitrostátní komparát, tak jsme hledali podobný případ, který jsme našli v Rakousku,“ dodal Kříž.

Dvojnásobná vražda, za niž byl Tempel potrestán, se stala na lesním parkovišti u Hruškové na Sokolovsku. Tempel tam podle zrušeného rozsudku předal své oběti 400.000 korun za auto, které si údajně chtěl koupit. Následně prý muže zastřelil a zasáhl podle obžaloby i druhého muže a poté jej bil do hlavy železnou tyčí s kusem betonu a montážním klíčem. Obě těla podle názoru obžaloby následující den zakopal na Chebsku.

Tempel je třetí doživotně odsouzený, co vyšel z vězení. Prvním byl Jiří Kajínek, který si odpykával doživotí za dvojnásobnou vraždu a jemuž v květnu 2017 udělil milost prezident Miloš Zeman. Kajínek byl propuštěn po 23 letech strávených ve vězení. Druhým byl František Müller, kterého k doživotí odsoudila německá justice za účast na pokusu o loupežnou vraždu klenotníka v Německu v roce 1995. Mezi českými odsouzenci na doživotí byl výjimkou – on sám nikoho nezabil, klenotník útok s vážnými následky přežil. V srpnu 2018 byl Müller podmínečně propuštěn po odpykání 20 let. Několik doživotně odsouzených spáchalo za mřížemi sebevraždu.