Jakub se v říjnu loňského roku vydal na diskotéku do Chrudimi. Ve tři hodiny ráno ale došlo k potyčce po které skončil v bezvědomí. Druhý den v kómatu a s jednoprocentní šancí na přežití. Devatenáctiletý mladík ale zabojoval a dnes, ač s limity, vše vnímá a snaží se postavit na nohy. Čeká ho ale dlouhá cesta, rodiče by navíc rádi přestavěli spodní patro jejich domu v Nasavrkách na bezbariérové.

Měl to být večer jako každý jiný, Jakub se 2. října loňského roku vydal do Chrudimi na diskotéku, jeho tatínek, Tomáš Jelínek, s tím nesouhlasil. Kuba ale přesto vyrazil. Vše do třetí hodiny ráno probíhalo v pořádku.

Pak ale před diskotékou došlo ke konfliktu, co přesně se stalo nikdo úplně neví. Jakub pak od útočníka dostal jednu ránu pěstí na bradu, upadl do bezvědomí a poté už nekontrolovatelně padal k zemi, kde se uhodil do hlavy.

Záchranka ho převezla do chrudimské nemocnice, nad ránem s ním rodiče ještě mluvili. „Kolem desáté nám volali, že se jeho stav prudce zhoršil a že ho vezou do hradecké nemocnice,“ vypráví Blesku tatínek, bývalý voják, který má za sebou několik zahraničních misí. V tu chvíli byl jeho syn v ohrožení života a chvíli po převozu se musel podrobit operaci, která mu zachránila život. Během dne lékaři provedli celkově tři operace.

Jednoprocentní šance na život

Zjistilo se, že krvácení do mozku způsobilo masivní otok. Jeho stav byl kritický, šance na přežití jednoprocentní. „Pokud by Jakub přeci jen přežil, tak obrovské poškození mozku v podstatě vylučuje jakoukoliv naději na jeho smysluplný život,“ popisují na svých stránkách.

Lékaři připravovali rodiče na to nejhorší, Jakub ale neskutečně zabojoval. Jeho stav se navzdory všem nepříznivým prognózám stabilizoval. Byl už prosinec a devatenáctiletý mladík byl stále v kómatu, týden na to se ale začal probouzet. Nejdřív to byl malý pohyb prstem na ruce, pak otáčení hlavou a nakonec i vnímání lidí kolem.

Komplikace se mu ale nevyhnuly. Měl velké křeče, teploty kolem 40 a trpěl velkými bolestmi. Pak mu lékaři vrátili i část lebeční kosti, po pěti měsících ho rodiče konečně slyšeli mluvit. Jakubovi hrozilo, že bude mentálně postižený. Podle lékařů je ale naprosto v pořádku, a to i přesto, že přišel o zhruba 40 procent pravé mozkové hemisféry.

Potřebují pomoc

Mladíkova cesta ale není u konce. Čekají ho dlouhé rehabilitace v Rehabilitačním ústavu Kladruby. V tom mu pomohl i Nadační fond REGI Base I., který pomáhá válečným veteránům a jejich rodinám. „Jsme rádi, že jsme jako REGI Base mohli Jakubovi pomoci, díky uzavřené smlouvě a kontaktům jsme mu zařídili kraniprogram, na který čeká i 400 lidí a je prakticky nemožné se k tomu dostat. Kdyby tomu tak nebylo, skončí asi někde v LDN,“ doplňuje pro Blesk šéf nadačního fondu Hynek Čech. „Díky této kombinaci jsme Jakubovi zachránili život,“ dodává.

Jakuba můžete podpořit ve sbírce zde.

Aby se mohl ale vrátit domů, je třeba budovu trochu přestavět. Spodní patro jejich rodinného domu v Nasavrkách by chtěli předělat na bezbariérové. „Rodině už teď proplácíme to, co pojišťovna neplatí. Například maminčin pobyt v Kladrubech, kde s Jakubem bydlí. Tatínek už doma pracuje na přestavbě domu,“ zakončuje Čech.

Pachatele dopadli rychle

Případem se hned v říjnu začala zabývat policie. „Pachatele dopadli poměrně rychle, on se ke všemu přiznal. Proč to udělal, to nevím, slyšel jsem několik verzí toho, proč se to stalo,“ říká tatínek. Po dohodě se státním zástupem se nakonec domluvili na dohodě o trestu, útočníkovi je také devatenáct let.