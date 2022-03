Pravá ruka košického šéfa podsvětí Roberta Okoličányho, Róbert Nigut, byl naposledy viděn v roce 2013. Mafián se skleněným okem, jemuž přezdívali Luciano, zmizel poté, co se pokusil neúspěšně zabít podnikatele Mariana K. K neúspěšnému atentátu došlo na kopci Jahodná u Košic, kde se Nigut se svým komplicem Gabrielem Hojsákem pokusil podnikatele rozstřílet samopalem. Podnikateli se ale podařilo ujet.

„Za tento skutek už byli odsouzení jeho vykonavatelé. Střelec Róbert Nigut na 25 let odnětí svobody,“ uvedl pro Noviny Plus mluvčí Prezídia Policejního sboru Slovenské republiky Michal Slivka. Řidič Niguta Gabriel Hojsák dostal patnáct let za mřížemi. Mafiánský vrah Luciano ale zmizel. Ukrývat se měl v Maďarsku, kde mu údajně poskytl azyl syn starosty Dolného Chotára František D. mladší. Jeho otec měl pletky s mafiány.

Nakonec to byl ale údajně František D., kdo si objednal vraždu Niguta. Podle informací slovenského deníku Plus Jeden Deň se prý měl bát, že začne Nigut spolupracovat s policií, a na vraždu si najal nájemné vrahy Ladislava A.a Juraje B. Niguta údajně zastřelili, jeho tělo dali do kufru auta a pak ho měli zakopat u obce Dolný Chotár. Právě tam policisté zahájili pátrací akci. Ladislav A. jim prý údajně řekl, že tělo leží poblíž mostu přes řeku Čierna voda. Do vesnice se rozjely bagry a další technika.

Starosta František D. a jeho syn dostali v roce 2021 pětadvacet let za několik vražd, ekonomickou trestní činnost a členství v gangu. Starosta se ale nakonec po odvolání dostal ven. Vězení opustil s monitorovacím náramkem.

