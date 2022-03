„Ukazujeme zábavnou formou to nejlepší, co bylo a je u nás a na Slovensku k vidění, zažití, ale i ochutnání,“ řekl kurátor výstavy Petr Lukas.

V rámci bývalého soustátí se dá podle něj najít mnohé, čím oba národy vynikaly nad ostatní země Evropy či světa. „Zaznamenali jsme přibližně stovku prvenství a dalších specifik, která dobyla svět,“ poznamenal Lukas.

V Brně proto vypíchnuli témata, která jsou již částečně zapomenutá, upozaděná anebo naopak považovaná za zcela běžná.

Záměrná kombinace Česka a Slovenska odkazuje nejenom k společné minulosti, ale především k vzájemným sympatiím mezi oběma národy.

Co uvidíte?

Nechybí sklo a porcelán, Spejbl a Hurvínek, prostorové pohlednice a panaskopické knihy, Baťovy dřeváky, historické klobouky Tonak, šaty ze silonu, bižuterie, dětské hry a hračky, papírové modely, první zahradní trpaslík, dobové reklamy, kostkový cukr jako český vynález a mnoho dalšího.

Výstava je v Letohrádku Mitrovských přístupná do 1. května, vždy od čtvrtka do neděle od 10 do 16 hodin.

Výstavou provázejí Igráčci

Plastové figurky se narodily v roce 1976 pod rukama inženýra Jiřího Kaliny, zaměstnance Výrobního družstva Igra Praha. Figurku promýšlel několik let jako alternativu k cínovému vojáčkovi, která bude zároveň moci uchopovat různé předměty.

Kostkový cukr je český vynález

Za objev kostky cukru podle legendy vděčí svět manželce Jacoba Christopha Rada, ředitele rafinerie cukru v Dačicích, která se při sekání cukru zranila. Od vydání patentu na kostkový cukr, který Rad dostal od císaře, uplynulo 179 let.

Baťovy boty

Firmu založili v roce 1894 ve Zlíně sourozenci Anna, Antonín a Tomáš Baťovi. Složili se na něj ze svého nevelkého dědictví po rodičích. Jejich první závod, který se stal později jedním z prvních velkovýrobců bot na světě, tvořila skupina šiček a ševců, kteří šili boty jak pro své sousedy, tak i pro vzdálenější obchodníky.

Československo bylo hravé

Československo bylo známé výrobou leporel, prostorových pohlednic, panaskopických rozkládacích knih, stavebnicemi a hrami pro děti i mládež. Merkur, Člověče, nezlob se nebo figurky na kopanou s brankami a míčkem nechyběly před 50 lety v žádné správné domácnosti.

Kdo neměl Remosku, jakoby nebyl

První Remoska vznikla počátkem 50. let minulého století v malé dílně Oldřicha Homuta. Od roku 1957, kdy se začala sériově vyrábět v Kostelci nad Černými Lesy, do roku 1991 se jí vyrobilo neuvěřitelných 2,7 milionů kusů. Díky univerzálnosti byla v domácnostech velmi oblíbená.

Židle thonetka

V polovině 19. století byl v Bystřici pod Hostýnem zahájen provoz továrny na ohýbaný nábytek, dnes nejstarší svého druhu na světě. Její zakladatelem byl truhlář Michael Thonet. V roce 1859 se v Thonetově továrně zrodila židle nesoucí prosté označení č. 14, která se však stala nejznámějším kusem nábytku v historii, a jen do roku 1930 se jí prodalo více než 50 milionů kusů.

Pochutiny, laskominy, ozdoby

Znojemské okurky, hořické trubičky, žinčica, Jelínkova slivovice, Tuzemák, Peprmintka nebo Plzeňský Prazdroj, ale i třeba výrobky z kukuřičného šustí, skleněné ozdoby na vánoční stromečky nesou pečeť národních specialit.

Typicky české - pivo a nejrůznější likéry. Autor: Blesk:Jiří Nováček

Legendární Seva

Doplňkem hlavní expozice je legendární stavebnice Seva, kterou mladý a nadšený inženýr Petr Šimr sestavil do modelů lidské kostry, Napoleona, exotických zvířat, dopravních prostředků, ale i míchaných vajíček s oblohou nebo třeba honosné vily s těmi nejmenšími propracovanými detaily.

