Jen pár dnů vydrželo jméno Milana Kundery, co by zpodobnění Jidáše u 1. zastavení nové křížové cesty v kostele blahoslavené Marie Restituty v Brně. Církev ho v tichosti odstranila. Prý vyvolávalo emoce...

V polovině února katolická církev slavnostně odhalila v kostele křížovou cestu, jejíž autorkou je vizuální umělkyně Hana Jakrlová. Mezi známými osobnostmi zaujalo jméno Milana Kundery, které u 1. zastavení symbolizovalo Jidášovu zradu.



délka: 00:28.38 Video Kostel blahoslavené Marie Restituty v Brně má unikátní křížovou cestu. Hynek Zdeněk

Věřící si všimli, že po pár dnech zmizelo.přiznal farář František Vavruša. Církev nyní po autorce díla požaduje náhradní řešení.

„Nepřipadá mi šťastné dílo odstraňovat jen kvůli tomu, že vzbuzuje emoce. Ty k umění neodmyslitelně patří. Nechci ale vytvářet konflikty a vytvořím alternativu,“ řekla Jakrlová s tím, že náhradní 1. zastavení vznikne v řádu měsíců.



Prý udal kamaráda

Milan Kundera (92) Je česko-francouzský spisovatel. Proslul díly Nesnesitelná lehkost bytí, Nesmrtelnost a Žert. Provází ho ale i kontroverze. V 50. letech měl podle svazků STB udat Miroslava Dvořáčka, který pak strávil 14 let ve vězení. Jakrlová právě proto zvolila jeho jméno u 1. zastavení u zrady Jidáše.

„Milan Kundera nade vší pochybnost udal Miroslava Dvořáčka, kterému tím zničil život a nejen jemu, ale i dalším lidem. Dokument je autentický a pravý. Navíc ho dokládá celý řetězec dalších důkazů. Ano, doba to byla zlá, ale zlehčovat takto závažné udání u nějaké osobnosti, kde se to právě nehodí, by bylo urážkou života slušných lidí,“ uvedl historik Radek Schovánek.



Schovánek už více než dvacet let zkoumá archivní svazky StB. V letech 1993 – 1998 pracoval v Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu Policie ČR.