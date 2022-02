„Zlatá mládež“ se v centru Prahy opět předvedla. Nejdřív si dali podle zjištění Blesku a příspěvků na sociálních sítích srazy na okraji Prahy. „Za 40 minut Pařížská 300,“ napsal kolem šesté hodiny vpodvečer na sociální sítě jeden ze svolavatelů, který je zároveň i výraznou tváří těchto „jezdců“. Častým počátečním bodem všech srazů je čerpací stanice u ulice 5. května.

Velkou část svých kratochvílí trávili právě v samotném centru Prahy. V Pařížské ulici nechyběla rychlá jízda, gumování na místě nebo túrování motorů. A to vše za poměrně početného publika, které si jejich počínání natáčí, umisťuje na sociální sítě a hlavní aktéry pak označují.

„Policisté v sobotu kolem osmé hodiny vyjížděli do Pařížské ulice, kde dle oznámení měla nějaká vozidla driftovat," sdělila Blesku mluvčí policie Violeta Siřišťová. Když ale hlídka na místo dorazila, vše už bylo v klidu. Patrně šlo o řidiče zeleného BMW, který podle videa na jedné z křižovatek opravdu driftoval.

Video Další ilegální závody v centru Prahy. Policie je vůči nim bezbranná - Instagram

Ještě před osmou hodinou vpodvečer pak jedou Sokolskou ulicí směrem k Hlavnímu nádraží. Jeden z řidičů protáčí kola a za ním je bílý dým, druhý řidič v audi vysokou rychlostí kolem 100 km/h zlaté BMW předjížděl, objíždí jiné auto a vysokou rychlostí pak mizí pryč.

Informaci o závodnících měla i městská policie. „V sobotu krátce přes osmou hodinou večer jsme přijali jedno oznámení na linku 156 ohledně sportovních vozidel v široké ulici. Na místo byla vyslána hlídka strážníků, která událost předala státní policii,“ řekla Blesku mluvčí strážníků Irena Seifertová.

Ten člověk je nebezpečný!

Blesk už v minulosti popisoval jednání jedné skupinky, která v centru Prahy závodila. Nevadilo jim ani, že v hlavním městě jezdí rychlostí kolem 240 km/h. Podle dopravního experta Romana Budského z Platformy VIZE 0 jsou podobní řidiči extrémně nebezpeční. „To jsou naprosto ubohé kratochvíle. Ten člověk je nebezpečný, vystavuje sebe, ale hlavně okolí, nebezpečí a ty lidi kolem otravuje. Narazit na takového mameluka je skutečně zážitek,“ popisuje Budský jednání partičky poté, co si zhlédl záznamy.

Problém je ale v tom, že jim prakticky v jejich konání nic nebrání. „Naše policie nemá účinné páky, díky kterým by tyto řidiče mohla potrestat. U nás se snažíme najít nějaké zástupní páky. Například, že obtěžoval hlukem, emisemi, dýmem od pneumatik, otěrovým materiálem z brzd a podobně. Ale to je spíš takové „pošimrání za ušima“,“ popisuje mírnou bezbrannost policie Budský.

Na jednom z videí je také vidět, že jsou v Pařížské přítomny dvě policejní hlídky. „Je to síla, že si takové chování dovolí i ve městech. Pak tam jsou vidět i policisté, kteří působí dost bezbranně. Co s tím ale mohou dělat? Byla to spíš taková demonstrace se zapnutými majáky. Tomu policistovi ale chybí ta páka, ten zákon, díky kterému by je mohl všechny potrestat. A oni to bohužel nemají,“ kroutí hlavou Budský.

Myslí si, že dělat takové věci v úzkých uličkách centra města je daleko nebezpečnější. „Jede rychle, má vypnuté asistenty a kdykoliv mu to může vyletět a vlítne do davu přihlížejících fanoušků na chodníku nebo zničit stojící vozidla. A pak to může dopadnout tragicky...," uvádí Budský.

Je to pro ně adrenalin

V mnoha případech se nabízí otázka, proč radši nejedou na okruh. „Takováto jízda v provozu je pro ně adrenalinová. A hlavně tady mají to publikum, desítky až stovky lidí. To je pro ně pecka! Všichni se přišli podívat na své idoly, jak závodí, jak zkoušejí akceleraci, přeměřují si časy, všichni obdivují jejich auta a poslouchají hlučné výfuky. A řidičům to samozřejmě lichotí, mají to rádi,“ vysvětluje Budský.

Podle něj by pro ně autodrom nebyl tak atraktivní. „Provozovatel by jim řekl, že na okruhu platí nějaké předpisy, protože i oni potřebují zajistit bezpečnost. Jízda centrem města je pro ně strašně přitažlivá. Sám pro sebe to dělat nebude, potřebuje ty lidi, co ho obdivují,“ myslí si expert.

V Německu padají vysoké tresty

Například německá policie je v tomto ohledu úplně jinde, ve městech fungují speciální útvary, které se pouličními závody zabývají, závodníky kontrolují nebo rovnou chytají. „Každému, kdo v Německu organizuje nelegální závod nebo se ho účastní, hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. A pokud by se při tom někdo zranil, nebo dokonce až zemřel, je možný pobyt ve vězení až desetiletý,“ popisuje expert.

Podle něj podobný zákon v Česku chybí, zpřísnění zákona, například po vzoru Německa, by normálního a slušného člověka nepostihlo. „Naopak by to fungovalo na tyto bezohledné exhibicionisty. Jde o sociálně nevyzrálé lidi, člověk, co to má v hlavě srovnané, si tohle prostě nedovolí, on hlavně nemá ani tu potřebu. A kdyby to bylo zpřísněné, tak si myslím, že by to pomohlo,“ dodává Budský.

Není čas na změnu?

Budský si myslí, že by se zákonodárci měli trochu zamyslet. „Není čas se nad tím zamyslet? Ne každý, kdo má silné, sportovní a moderní auto bude na silnicích páchat podobná zvěrstva. Bylo by dobré se věnovat bezohledným lidem na silnicích. Je to o lidech a je třeba udělat taková opatření, aby si radši řekli, že závodit nebudou, že by se jim to nevyplatilo,“ vysvětluje.

Oprávněnými tresty by pak byl zákaz řízení, vysoké pokuty nebo odebrání vozidla. „Chybí tady psychologický a rehabilitační kurz. Ten by se pořádal za účelem to lidem srovnat v hlavě dřív, než něco udělají. Hovoří se o tom, že od 1. července 2023 budou zavedeny. Budeme se modlit, aby to nespadlo pod stůl. V tomto směru jsme jediný stát v EU, který to nemá. V tom jsme hodně pozadu,“ zakončuje.