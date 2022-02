Přezdívalo se mu Mimísek nebo Pacient. Z Ludvíka Černého, vykonavatele vražd orlického gangu, mělo postupem času strach i samotné podsvětí. Nakonec byli rádi, že je policie sebrala. Legendární se stala i jeho hláška: „To jsem ale čtverák“, kterou prohlásil poté, co zastřelil jednu ze svých obětí. Vraždit chtěl prakticky kohokoliv, protože ho to bavilo.

Jedním, kdo případ orlických vrahů vyšetřoval, byl kriminalista pražské mordparty Jan Štoček. Ten si Ludvíka Černého sám prohlédl při tom, když ho sledoval. „Na první pohled to byl takový dětský typ, nevypadal na nějakého vraha. Měl přezdívku Mimísek, na první pohled takovej jakoby i hodnej, jo,“ vypráví v dokumentární sérii Polosvět odvysílané na České televizi Štoček.

Kriminalisty to tehdy zmátlo. Jeho další přezdívka byla Pacient. Kumpáni Karel Kopáč a Vladimír Kuna z něj měli docela strach. „Já jsem třeba ráno v šest hodin, když Černý jezdil do firmy Mercedes, tak jsem si vedle něj na zastávce stoupl a potom v autobuse. A tak jsem si ho jako prohlédl, no v žádném případě nevypadal jako několikanásobný vrah,“ dodal Štoček.

Podle něj byl Černý schopen zabít kohokoliv a kdykoliv. Ukázalo se to i v případě vraždy Leorenta Lipoveciho. Toho zastřelil jedním výstřelem zezadu do hlavy naprosto nečekaně a chladnokrevně. Potom u toho povyskočil, zakmital nohami a řekl: „To jsem ale čtverák!“ Kolegy tím tehdy dost šokoval, původně je chtěl ale trochu rozveselit.

Potom z něj už šel asi jen strach. Když prý potřeboval peníze, tak měl podle Štočka říkat, ať mu někoho přivedou a že on ho zabije. Navíc ho to vraždění mělo i bavit. „Ani by se neptal, kdo to je. Z něj ani to podsvětí nemělo už pak dobrej pocit,“ doplnil Štoček.

Orlický gang zavraždil pět lidí. Dvě oběti narvali do sudu a hodili z Žďákovského mostu do Orlické přehrady. Jednu mrtvolu zabalili do pletiva. Černý dostal jakožto vrah doživotí a k vraždám se nikdy nepřiznal, zkoušel se už dostat na svobodu. Soud mu ale nikdy nevyhověl. Kauze se věnuje dopodrobna seriál Devadesátky a dokumentární seriál Polosvět.