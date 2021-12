Před soudem v anglickém Winchesteru stanul Thomas Schreiber, který byl uznán vinným z vraždy miliardáře Richarda Suttona a z pokusu o vraždu své vlastní matky Anne Schreiberové. Podle britského deníku Daily Mirror se Schreiber, který byl kdysi nadaným umělcem, před soudem obhajoval, že trpěl dušení poruchou a v době brutální vraždy neměl prý kontrolu sám nad sebou. Nicméně porota obhajobu nepřijala a Schreiberovi hrozí doživotí.

Vražda v miliardářském sídle

K brutální vraždě došlo 7. dubna letošního roku ve vesničce Higher Langham, kde měl baronet Sutton své luxusní sídlo v hodnotě 2 milionů liber (cca 60 milionů Kč). K vraždě došlo ve večerních hodinách. Schreiber vzal dvanácticentimetrový nůž, který Suttonovi bodl do srdce, a napadl i svou matku, která jako zázrakem útok přežila. Vlastní syn ji několikrát bodl. Zůstala ochrnutá od krků dolů. Osudný den uběhlo osm let od smrti Schreiberova otce Davida, kterého jeho matka měla opustit kvůli alkoholismu. David měl trpět depresemi a zemřel v chatě, kterou vlastnil Sutton.

Zášť vůči matce

Motivem brutální vraždy podle soudu měl být hněv na svou vlastní matku. Pětatřicetiletý muž údajně věřil, že jako jediný zůstal věrný svému zesnulému otci, a matce vyčítal jeho smrt. Zároveň ji prý považoval za pouhou zlatokopku a zášť cítil i vůči svým sestrám. Schreiber se údajně cítil nedoceněný a ublížený.

Schreiber údajně dostával až tisíc liber (víc jak 30 tisíc Kč) měsíčně od Suttona, kvůli čemuž si prý připadal kontrolován a měl pocit, že se ho chce multimilionář, jehož bohatství dosahovalo až 300 milionů liber (víc jak 8 miliard Kč), zbavit. Dcera Suttona Caroline uvedla, že mu dokonce její otec poskytl 100 tisíc liber (víc jak 2,9 milionů Kč) jako zálohu na dům, aby se odstěhoval. Rodinný přítel Graham Booth (61) uvedl, že situace na venkově byla naprosto dysfunkční. „Tom si s matkou nebyl blízký a vůbec neměl rád Richarda. Myslím, že se cítil nemilovaný, nechtěný a jeho matka a Richard na něj nahlíželi s určitou mírou pohrdání,“ komentoval rodinnou situaci, která se údajně zhoršila během lockdownu, kdy se prý Schreiber cítil v pasti a údajně se dokonce Booth obával o jeho duševní zdraví.

Potyčka kvůli majetku

Schreiber neměl ani dobré vztahy se svými sestrami Rose a Louisou, které vyeskalovaly v roce 2020, kdy Schreibera rozčílilo, že matka nabídla Louise rodinný lustr po babičce. Při potyčce dokonce musel zasáhnout Sutton, který prý Schreibera udeřil holí. „Opravdu mi ublížili, zradili mě a zničili veškerou důvěru. Jednoduše řečeno, celé ráno, ve dne i v noci přemýšlím o jejich vraždě. Není to to, na co bych chtěl myslet, ale je to pravda. Chci, aby trpěli,“ napsal prý Schreiber svému příteli. Zároveň se prý cítil nedoceněný, jelikož nikdo nepodporoval jeho malířské nadání. Nedokázal si udržet práci. Od svých osmnácti let měl až pětatřicet zaměstnání, které netrvaly víc jak jeden den.

