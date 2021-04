Sutton se mohl pyšnit šlechtickým titulem „baronet“ a vlastnil luxusní sídlo za 2 miliony liber (60 milionů korun) ve vesničce Higher Langham. Právě tam si na něj ve středu večer počíhal vrah, který starého pána nemilosrdně ubodal.

Vražda se udála večer v 19:30, Suttona koroner prohlásil za mrtvého v 21:15. Už po třech hodinách se ale policii podařilo dopadnout podezřelého, kterým má podle informací webu deníku The Sun být 34letý Thomas Schreiber, syn Suttonovy ženy Anne, která rovněž utrpěla vážná poranění. Schreiber byl zadržen v Londýně, asi 160 kilometrů od místa činu.

Schreiber údajně před útokem navštívil hrob svého otce. Policie se domnívá, že to u něj spustilo nervové zhroucení, které vyústilo v tragédii. Později zranil i sebe, jeho rány ale nebyly život ohrožující. Suttona oplakávají jeho dvě děti David (61) a Caroline (55) a pět vnoučat.

S majetkem v přepočtu téměř 9 miliard korun, který zdědil v roce 1981 po otci, baronet figuroval na 435. místě v seznamu nejbohatších lidí ve Velké Británii deníku Sunday Times. Jeho majetek zahrnuje hotely, zemědělské usedlosti a další cenné nemovitosti rozeseté po celé zemi. Rozsáhlou venkovskou nemovitost v Higher Lingham koupil v roce 2014 za 1,4 miliony liber (41 milionů korun).

Miliardář byl podle deníku The Sun mezi místními lidmi oblíbený, do aktivit obce se ale prý nijak zvlášť nezapojoval. Pohnutí a šok byly ale v obci znatelné. „Je to strašné. Nikdy jsme si nedokázali představit, že by se tu něco podobného mohlo stát. V jeho rodině jsou skvělí lidé,“ řekla podle deníku jedna z místních obyvatelek.

Okolnosti pátrání po vrahovi na místě byly dramatické. „Viděl jsem policejní pátrací vrtulník se světlometem, pak tu přistála helikoptéra záchranářů,“ řekl místní farmář.

„Jsme hluboce zarmouceni náhlým úmrtím pana Richarda Suttona,“ uvedl mluvčí společnosti, která spravuje Suttonův majetek. „Pan Richard byl starostlivý, štědrý a laskavý člověk od rodiny, který si svých spolupracovníků vážil a bral je jako členy své velké rodiny.“