Policista Tomáš měl po službě a doma dospával náročné hodiny, které si odsloužil v ulicích Liberce. Pak mu ale napsal nejmenovaný muž. Jeho zprávy byly znepokojivé. Vypadalo to, že by si mohl ublížit. Tomáš začal okamžitě jednat.

Policista vlastně nemá nikdy tak úplně po službě. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil i strážce zákona Tomáš Babák z obvodního oddělení v Liberci. V pondělí dopoledne ho probudil tón zprávy na jeho telefonu. Právě odpočíval po náročné službě.

„Z několika slov stručné zprávy vyčetl nejen prosbu o pomoc, ale i obavu o to, co by mohlo následovat. Odesílatelem byl muž, se kterým již v minulosti komunikoval v rámci řešení jednoho z případů. Muž písemnou formou sdělil policistovi, že již nemá důvod nadále žít a hodlá svůj život ukončit,“ popisuje mluvčí policie Adéla Maňasová.

Policista začal hned jednat. Zavolal kolegům na linku 158 a vše jim dopodrobna vylíčil. „Spolu s tím však nadále komunikoval i s mužem, kterému dával návodné otázky, aby zjistil, kde se právě nachází a kam směřuje,“ dodává mluvčí. Operační důstojník už mezitím vysílal policejní hlídky na pátrací akci napříč městem.

Také Tomáš byl už připravený nasednout do svého auta a vydat se pátrat. Naštěstí to ale nebylo nutné. Jeho kolegové muže našli a předali ho záchranářům. Naštěstí byl v pořádku. „Jednal jsem pouze tak, jak by reagoval každý policista,“ řekl k tomu jen Tomáš. Muž, který si chtěl sáhnout na život, nakonec svému zachránci ještě poděkoval.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.