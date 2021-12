Když si mladí rybáři všimli topící se ženy s dítětem neváhali a ihned zavolali na tísňovou linku. Studenti se potom sami pokusili dvojici pomoci, jenže voda měla pouhé 4 stupně a proud řeky jim neumožnil se k nim dostat. Naštěstí díky jejich oznámení brzy dorazili policisté.

„Na místě byla po zavolání na linku 158 první policejní hlídka z Obvodního oddělení Vodňany nadpraporčík František Tlapa s kolegou nadpraporčíkem Janem Srbem. Policisté skočili do vody a z hloubky se jim podařilo s velkým úsilím dostat na břeh ženu i malé dítě,“ popsal policejní mluvčí Jiří Matzner s tím, že i pak jim mladíci pomáhali, jak jen mohli. Studenty ocení policejní ředitel.

Domácí násilí?

Maminka byla po vytažení z ledové vody relativně v pořádku, její dítě na tom však bylo o poznání hůře. Záchranáři ho museli resuscitovat a následně bylo letecky převezeno do pražské nemocnice. Podle informací Blesku skončilo na dětském oddělení Všeobecné fakultní nemocnice. Její mluvčí uvedla, že dítě je připojené na přístroj ECMO, který zajišťuje mimotělní oběh.

Policisté se zabývají tím, jak se stalo, že žena i s dítětem skončila v řece. K případu zatím neuveřejnili více informací. Spekuluje se však, že chtěla spáchat sebevraždu. Podle CNN Prima News to dokazují zprávy ze sociálních sítí, které měla máma zveřejnit. Otec dítěte ji údajně několik let fyzicky i psychicky týral, a to už v době, kdy byla těhotná.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí 116 111 nebo v Centru krizové intervence 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop.